Da Andrea, Pizza Contemporanea scala la classifica del Gambero Rosso

Sul podio a livello regionale la pizzeria di San Sisto

La Guida Pizzerie d’Italia 2024 è stata presentata a Napoli giovedì 28 settembre

A Perugia è San Sisto il quartiere della pizza. Lo dice l’undicesima edizione della Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso, presentata giovedì 28 settembre al Palazzo dei Congressi della Mostra D’Oltremare di Napoli. Da Andrea, Pizza Contemporanea aumenta il punteggio e scala la classifica del Gambero Rosso con una pizza subito riconoscibile e pienamente matura.

Durante l’evento di presentazione della guida “Pizzerie d’Italia 2024” il Gambero Rosso ha premiato le migliori pizzerie italiane. La Guida, punto di riferimento nazionale per le pizzerie, celebra un settore che è diventato negli ultimi anni certamente una delle colonne portanti del made in Italy e del buon cibo.

Un settore in continua evoluzione, in grado oggi di regalare un’esperienza gastronomica a 360° grazie ad impasti e topping che fanno di ogni pizza un piatto indimenticabile. I criteri di valutazione della Guida enfatizzano l’importanza delle materie prime di alta qualità, il legame con il territorio, l’originalità degli abbinamenti e l’equilibrio dei sapori, riconoscendo appieno il valore delle pizzerie artigianali. La Guida nel 2024 elegge “Da Andrea” come la terza migliore pizzeria dell’Umbria. Un riconoscimento che sottolinea il successo di un progetto di ristorazione completo, maturo, portato avanti con passione da Andrea Bava, senza dubbio uno dei principali rappresentanti dell’arte bianca in regione. Durante la difficile fase del COVID-19, Da Andrea, Pizza Contemporanea ha dimostrato una notevole resilienza attraverso innovative iniziative come il servizio “take and cook,” consegnando pizze sottovuoto in tutta l’Umbria. Nel 2022, la pizzeria ha meritatamente ottenuto un posto di rilievo nella prestigiosa guida Pizzerie d’Italia, mentre nel 2023 ha ricevuto ulteriori elogi: “Da Andrea ha avuto il grande merito di innovare la proposta della pizza a Perugia, sia sul fronte del prodotto che su quello dell’ambiente“. L’evoluzione non si è fermata: la pizzeria ha introdotto menù degustazione, ampliando l’offerta con vini naturali e cocktail. L’origine di Andrea, torinese di nascita ma perugino d’adozione, ha influenzato l’introduzione di una novità assoluta nel panorama umbro: la pizza al padellino. Le pizze di Andrea Bava mettono in risalto e promuovono fornitori e prodotti locali, con un’attenzione particolare al pesce di lago. Tutto questo ha reso la pizzeria di San Sito un vero e proprio simbolo di eccellenza culinaria a Perugia.