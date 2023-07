Croce Bianca di Perugia: in sala dei Notari il conferimento del baiocco d’oro al presidente Consalvi

Nel pomeriggio di lunedì 3 luglio in sala dei Notari si è tenuta la cerimonia di consegna del baiocco d’oro al presidente della Croce Bianca di Perugia Claudio Consalvi.

E’ stato il sindaco Andrea Romizi a consegnare il riconoscimento con la seguente motivazione: “per l’impegno e la competenza che dal 2013 con tenacia e grande passione dedica alla Croce Bianca di Perugia ed alla collettività. Dapprima come socio volontario e dal 2015 in qualità di presidente ha fatto dell’associazione un’eccellenza nell’ambito della pubblica assistenza; ne ha incrementato il parco mezzi ed il personale, sia dipendente che volontario, a cui ha saputo infondere motivazione, spirito di coesione e d solidarietà, senza trascurare l’attenzione per la formazione e la sicurezza degli operatori. Recente è anche la realizzazione dell’importante obiettivo della nuova sede, più idonea e funzionale alle molteplici attività che l’associazione è chiamata a svolgere.

La Croce bianca di Perugia è diventata infatti un presidio irrinunciabile, un punto di riferimento sicuro per tutti ed in ogni circostanza, in modo particolare nelle situazioni di maggiore criticità ed emergenza. Sotto la sua diligente ed operosa guida e grazie al suo innovativo modello organizzativo e gestionale, dal settembre 2022 la pubblica assistenza Croce Bianca Perugia ha acquisito lo status di ente del terzo settore iscritto al registro nazionale del terzo settore e può vantare oltre 50mila servizi complessivamente erogati.

“La storia della Croce bianca – ha commentato il sindaco – parte dal 2010 un tempo molto recente. Ciò è strano da credere se rapportato alla grandezza che oggi questa organizzazione esprime in termini di servizi e funzioni. Si tratta infatti di una realtà che ha avuto una crescita straordinaria in poco tempo grazie all’impegno dei volontari ed alle capacità imprenditoriali del presidente Claudio Consalvi, capace di mettere al servizio della cittadinanza le sue competenze”.

Nell’accogliere con soddisfazione la notizia dell’ormai prossima nuova sede dell’associazione all’ingresso della città nel quartiere di Ponte San Giovanni, ove è profondamente radicata, il sindaco ha parlato di risultato possibile grazie alla tenacia di Consalvi ed alla collaborazione del Comune.

“Oggi siamo qui per trasmettervi con questo gesto tutta la nostra stima per ciò che avete costruito e per ciò che ancora farete crescendo, sono certo, ulteriormente”.

Un emozionato Claudio Consalvi ha ringraziato Sindaco ed Amministrazione per il riconoscimento con cui – ha ammesso – “c’avete dato ancora più carica e ci avete fatto sentire che non siamo soli”. Rivolgendosi ai volontari ha parlato di ragazzi sempre pronti ad intervenire ed ascoltare le persone soprattutto quelle fragili ed indifese. Perché i malati – ha detto – hanno spesso bisogno proprio di qualcuno che li ascolti.

In anni di attività la Croce bianca ha assistito le persone più disparate senza sbandierarlo ai quattro venti: “in molti non l’hanno saputo o non lo hanno capito. Oggi devo riconoscere che il sindaco Romizi e questa Amministrazione l’hanno capito. A loro dico grazie perché qualche volta i miei ragazzi hanno bisogno di sentirsi dire che sono bravi visto che ogni giorno combattono contro il male”.

Consalvi ha poi voluto ringraziare la propria famiglia per il costante sostegno ed i sacrifici compiuti nel tempo, dicendosi orgoglioso della Croce Bianca, associazione che dimostra come a Ponte San Giovanni ci sono realtà di valore che danno lustro alla città.

“Ora dobbiamo continuare ad aiutare i cittadini: lo faremo ancora perché questo è il nostro compito, il compito di quella che è una vera famiglia”.

L’ASSOCIAZIONE

La Pubblica Assistenza Croce Bianca Perugia ODV – ha spiegato Michele Mannucci responsabile della sezione operativa, nasce nel 2010, su iniziativa di alcuni volontari abilitati e già operanti nel settore, che decisero di dar vita ad un’Associazione in grado di fornire assistenza socio-sanitaria in favore della popolazione del territorio perugino. L’utilità e la solidarietà sociale sono i principi su cui si fonda la Croce Bianca Perugia che offre i suoi servizi avvalendosi sia delle prestazioni volontarie degli aderenti, che di personale dipendente, senza perseguire alcun fine di lucro.

La Croce Bianca Perugia è iscritta all’Albo Regionale Volontariato Umbria e dal 26/09/2022 è iscritta al R.U.N.T.S. nella Sezione “Organizzazioni di Volontariato”.

Ad oggi l’Associazione conta oltre 100 soci aderenti, 40 volontari attivi e 13 dipendenti e può contare su 11 mezzi (7 ambulanze e 4 mezzi adibiti al trasporto disabili di cui 2 omologati anche per trasporto di sangue ed emoderivati).

L’associazione è dotata di n. 2 sedi: la sede legale e amministrativa sita in Via P. Cestellini 1 e la sede operativa sita in Via A. Einstein 3, entrambe nel territorio di P.S.Giovanni (PG).

I servizi attualmente erogati sono:

-Trasporto degenti e disabili in convenzione con USL 1 Umbria, Azienda Ospedaliera di Perugia, Ospedale Media Valle del Tevere, Ospedale di Assisi, Ospedale Branca, Residenza Anchise, Seppilli, Istituto Fontenuovo, Istituto S. Gertrude, Istituto Volumni, Hospice, ecc…

-Trasporto sanitario privato (anche fuori regione)

-Trasporto sangue ed emoderivati

-Presidio di Primo Soccorso per manifestazioni sportive, culturali e simili

-Presidio sanitario presso Autodromo dell’Umbria “Mario U. Borzacchini”

-Presidio sanitario e assistenza PRM presso Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”

Durante la recente emergenza sanitaria da Covid-19, la Croce Bianca Perugia ha garantito trasporto di pazienti positivi al Covid-19 per conto dell’USL Umbria 1.

Inoltre, attraverso la stipula di due convenzioni con l’Azienda Ospedaliera di Perugia, dal 13 marzo 2020 ha garantito: 1 ambulanza tipo A con equipaggio base in servizio 118 H12 a supporto della C.O.U.R, in collaborazione con O.V.U.S. Pubblica Assistenza, 1 ambulanza tipo B con equipaggio base in servizio cd. “Navetta Covid” (H12/H24/H8) dedicata al trasporto di pazienti covid positivi in dimissione o trasferimento dall’Ospedale di Perugia, in collaborazione con O.V.U.S. Pubblica Assistenza e Croce Rossa di Perugia.

Durante il periodo pandemico, inoltre, l’Associazione ha fatto fronte alle richieste di aiuto pervenute telefonicamente da persone positive al covid-19, e dunque impossibilitate ad uscire dalla propria abitazione, consegnando farmaci.

Nel 2022, nel rispetto dei valori fondanti, sono stati garantiti servizi gratuiti alla popolazione particolarmente fragile, in particolare alle persone con disabilità tali da necessitare trasporti assistiti con mezzo idoneo.

In totale, nel corso dell’anno 2022, attraverso i servizi erogati, sono stati percorsi circa 240.000 km.

Al termine della cerimonia tutti i volontari e dipendenti sono stati premiati con un attestato.