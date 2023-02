Civica Piegaro torna sulla qualità dell’aria nelle scuole

Essere informati sui controlli effettuati e sui dati emersi per una corretta qualità dell’aria negli ambienti scolastici. È quanto chiede Augusto Peltristo, capogruppo della lista Civica Piegaro con i consiglieri Roberto Pinzo e Gianmaria Tei. Lo fanno inviando una lettera all’Assessore Regionale Sanità, Luca Coletto, ai Dipartimenti Prevenzione Umbria, all’Arpa e all’Ufficio Scolastico Regionale Umbria.

“Già nel settembre 2020 – esordisce Peltristo – in vista dell’imminente apertura delle scuole, il nostro gruppo, è stato il primo in Umbria a sollecitare le autorità sanitarie ad un maggior controllo e sorveglianza in tutti gli istituti scolastici della nostra regione, per avere una qualità dell’aria ottimale sia dal punto di vista chimico-fisico che microbiologico. Inoltre – aggiunge il Capogruppo – avevamo chiesto di attivare il servizio di prevenzione e protezione in ogni istituto scolastico, che doveva provvedere alle misure ambientali per l’accertamento delle condizioni di conformità della temperatura, movimento e ricambio dell’aria e che tali misure dovevano essere verificate e controllate dal servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL). A distanza di due anni e mezzo – conclude Peltristo – e con l’adozione del DPCM del 26.7.2022, vengono introdotte le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici; vogliamo sapere la tipologia dei controlli effettuati, i dati acquisiti, le misure e i provvedimenti adottati e/o da adottare”.