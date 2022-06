La Civica Piegaro incontra la Presidente della Provincia

Nei mesi scorsi la Civica Piegaro , da sempre impegnata nel perseguire la sicurezza stradale, con il suo Capogruppo e portavoce del Comitato Pievaiola Augusto Peltristo e i consiglieri Roberto Pinzo e Gianmaria Tei avevano inviato una missiva alla Presidente della Provincia, Stefania Proietti, ai consiglieri Provinciali e all’Area Viabilità della Provincia, per avere informazioni riguardo ad alcune strade provinciali, ai lavori lungo la Pievaiola e alla futura rotatoria in prossimità del campo sportivo di Castel del Piano.

Nei giorni scorsi la Presidente della Provincia , grazie anche alla mediazione del Consigliere Provinciale Roberta Ricci, ha ricevuto in sede il Capogruppo.

“Ringraziamo la Presidente – esordisce Peltristo – che si è dimostrata molto cordiale, attenta e disponibile nell’ascoltare le nostre richieste, dove abbiamo rappresentato la ridotta manutenzione ordinaria, assenza totale o parziale della segnaletica orizzontale e verticale, ma soprattutto il manto stradale in dissesto, in molte strade provinciali come la 315 di Mugnano, dalla regionale 220 Pievaiola, dal bivio di Mugnano verso Castiglione della Valle e poi in direzione Cerqueto e Marsciano, e della provinciale 340 di Spina da Acquaiola (Vecchia Pievaiola) a Castiglione della Valle, la provinciale 321 di Pilonico Materno, la 309 di Moiano e la 307 di Piegaro e la Settevalli. Inoltre – continua il Capogruppo – abbiamo segnalato la problematica del perpetuarsi del semaforo lungo la Pievaiola , zona Pietraia, oramai da troppo tempo presente , che sta arrecando gravi disagi agli utenti, chiedendo di accelerare i lavori, in modo da poter dare il via all’ultima rotatoria presso il bivio di Agello. La Presidente – conclude Peltristo – ci contatterà a breve appena avrà verificato le sue fonti riguardo alle nostre richieste e suggerimenti per avere una maggiore sicurezza stradale a beneficio di tutti, inoltre abbiamo richiesto notizie riguardo alla futura rotatoria lungo la strada Pievaiola zona campo sportivo Castel del Piano”.