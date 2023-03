Citerna in gara per l’Umbria al “Borgo dei Borghi 2023”

Fino al 26 marzo le votazioni online. L’appello al voto per vincere la sfida

Sono aperte le votazioni online per sostenere Citerna al “Borgo dei Borghi 2023”, la manifestazione abbinata alla popolare trasmissione di Rai3 “Kilimangiaro” che anche quest’anno ripropone l’appassionante sfida tra 20 dei più bei borghi d’Italia.

Fino a domenica 26 marzo sarà possibile votare gratuitamente per Citerna come borgo vincitore della decima edizione, direttamente sul sito www.rai.it/borgodeiborghi.

Ognuno può esprimere una preferenza al giorno: quindi tutti i giorni si può ripetere l’operazione per eleggere Citerna. Per farlo è necessario creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail. Coloro che sono già in possesso delle credenziali possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere il proprio voto.

“Votiamo tutti, insieme – è l’appello dell’amministrazione comunale – per Citerna, per l’Umbria, per la Valtiberina”.