Caso Suarez: l’indagine verrà riprogrammata. La prossima settimana, un vertice investigativo inizierà a lavorare nuovamente

Ancora sviluppi per quanto riguarda l’esame di italiano del calciatore Luis Suarez. All’inizio della prossima settima, infatti, un vertice investigativo sarà chiamato a “riprogrammare nel rispetto del segreto investigativo” l’attività coordinata dalla procura di Perugia per fare luce sull’esame di conoscenza della lingua italiana sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia.

Il Procuratore Raffaele Cantone ha disposto l’interruzione delle indagini dopo quelle che sono state ritenute le violazioni del segreto istruttorio. Lo stesso Cantone è rimasto, comunque, in contatto con i sostituti titolari del fascicolo ai quali ha ribadito la massima fiducia e che il suo intervento di ieri ha avuto come “unico obiettivo” di tutelare il loro lavoro. Dopo il vertice in programma a inizio settimana l’indagine riprenderà quindi per chiarire ogni aspetto di quanto successo.