Capodanno Matto 2021, si torna in presenza: “Allegria e solidarietà”

Decima edizione per la festa ideata da Leonardo Cenci per salutare in anticipo il nuovo anno

Appuntamento il 19 novembre, a partire dalle 20, per la decima edizione 2021 del “Capodanno Matto” nell’ormai tradizionale cornice della Città della domenica. Dopo l’edizione dello scorso anno, con l’evento trasformato in uno show in streaming, Avanti tutta Onlus torna ad organizzare in presenza la grande festa che vuole accogliere, in anticipo, l’arrivo del nuovo anno.

“Sarà un grande ritorno – spiega Federico Cenci – con tutte le caratteristiche della festa, a partire dai fuochi d’artificio a mezzanotte, tanti ospiti e allegria. Lo spirito giusto per cercare di lasciarsi alle spalle quasi due anni di difficoltà e salutare le novità del 2022. Il tutto con gli obiettivi della solidarietà e di servizio per il bene comune, proprio della nostra associazione. Il ricavato della cena, infatti, servirà per la riqualificazione della sala d’attesa del day hospital di Oncologia medica dell’ospedale di Perugia. Prosegue il nostro lavoro della nostra associazione per regalare alla città uno spazio che possa assicurare maggiorare dignità ai malati che quotidianamente frequentano quel luogo”.

Il Capodanno Matto nasce dalla mente geniale di Leonardo, il fondatore dell’associazione, che con i suoi amici, era solito organizzare grandi feste. Da lì, complici alcuni gadget avanzati dal Capodanno precedente, le feste si sono trasformate in un 31 dicembre anticipato. E con l’edizione del 2012, quella dell’anno in cui Leo scoprì di essere alle prese con la malattia, il “Capodanno matto” si legò indissolubilmente ad Avanti tutta.

Per partecipare al Capodanno Matto 2021 è possibile inviare una mail a info@avantitutta.org o chiamare il numero 3925946347. È possibile anche prenotare online attraverso il sito www.capodannomatto.it. Il menu è realizzato dal ristorante “Il Battibecco” e lo spettacolo pirotecnico è a cura di Gionvittorio Pirotecnica. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticovid. Accesso con obbligo di Green pass.