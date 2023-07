Bimbo rischia di annegare in piscina a Perugia

Il piccolo ricoverato in ospedale, migliorano le sue condizioni

Non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverato all’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia, un bambino di cinque anni che ieri ha rischiato di annegare in piscina durante un centro estivo in una struttura nella immediata periferia del capoluogo umbro. A riportare oggi la notizia i media e i quotidiani locali. Secondo quanto ricostruito finora a notare il bambino in acqua è stata una delle operatrici che, insieme ai presenti, ha prestato i primi soccorsi.

Poco dopo sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno immediatamente trasportato il piccolo all’ospedale di Perugia. Dove è stato ricoverato con riserva di prognosi. Secondo quanto si apprende le sue condizioni sarebbero ora stabili e la sua vita non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche gli agenti della questura di Perugia che hanno fatto i rilievi e sentito i testimoni.