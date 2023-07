Gubbio: in Ludoteca arriva “mister Fido”

Continuano sino a fine agosto le attività nella sede di Piazza Bosone e in quella di Padule. Ecco come iscriversi

Una settimana tutta dedicata agli amici a quattro zampe, per la felicità dei piccoli amanti degli animali. Si chiuderà il14 luglio presso il Centro Estivo della Ludoteca Comunale “Miss e Mister Fido. Qua la zampa”, un insieme di attività di sensibilizzazione verso il mondo degli amici a quattro zampe e visite al Canile Comprensoriale, durante le quali medici veterinari e volontari faranno conoscere ai bambini le cure di cui i nostri amici hanno bisogno. A conclusione della settima di sensibilizzazione venerdì 14 luglio, a partire dalle ore 16:00 in Piazza Bosone, si svolgerà il popolarissimo defilé di cagnolini “Miss e Mister Fido”, giunto alla sedicesima edizione. Bambini e bambine potranno far sfilare i propri cani che saranno giudicati da un’attenta e simpatica giuria, composta dai bambini partecipanti alle attività.

Tutti gli interessati a partecipare al defilé possono iscrivere il proprio cane compilando l’apposita scheda d’iscrizione da ritirare presso il Centro Estivo in Piazza Bosone o scaricandola dal sito internet del Comune di Gubbio /Sezione Informagiovani entro giovedì 13 luglio. Si fa presente che in base alla normativa della Regione Umbria, tutti i cani partecipanti dovranno:

1- Essere stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica (almeno 20 giorni prima dell’iniziativa)

2- Essere muniti di microchip

3- Essere iscritti all’anagrafe canina

4-Essere muniti di libretto vaccinale attestante le vaccinazioni nei confronti di gastroenterite virale, cimurro, epatite infettiva e leptospirosi.

Le attività sono realizzate grazie alle collaborazione di USL Umbria 1 – Distretto Alto Chiascio, Servizio Veterinario e dell’Associazione ENPA. Si ringrazia inoltre l’azienda AGRIFLOR per la collaborazione sempre offerta negli anni. Tutto il programma del Centro Estivo Ludoteca è visionabile nel sito dell’Informagiovani di Gubbio https://informagiovani.comune.gubbio.pg.it/.

È possibile ancora iscriversi per il mese di Agosto sia per la sede di Piazza Bosone che per quella di Padule. Su Facebook e Instagram (Ludoteca Gubbio) tutti gli aggiornamenti. Per info e contatti tel. 075/9237292 o 075/9237530.