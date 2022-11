Bevagna, ultimo appuntamento con Sagrantino Trek in autunno

Cartellone promosso dall’associazione La Strada del Sagrantino – Domenica 20 novembre alle 9 si parte da ‘Il frantoio di Bevagna’ per un percorso ad anello di sei chilometri. All’arrivo degustazione di olio EVO, vino e prodotti tipici

(AVInews) – Bevagna, 17 nov. – Quarto e ultimo appuntamento per ‘Sagrantino trek in autunno’, il cartellone di eventi promosso dall’associazione La Strada del Sagrantino per immergersi nella natura, tra il verde degli uliveti e il foliage dei vigneti che in questa stagione si accendono di colori caldi.

L’appuntamento è domenica 20 novembre a ‘Il frantoio di Bevagna’, in via Raggiolo, da dove si partirà alle 9 per una passeggiata di sei chilometri e di circa tre ore, adatta a tutti, anche ai bambini dai 9 anni in su. I partecipanti saranno guidati da Cristiano Ceppi, guida escursionistica ed ambientale Aigae che li condurrà in percorso ad anello, con arrivo al frantoio quindi, dove si svolgerà una degustazione di olio EVO e calice di vino del territorio, in abbinamento a prodotti tipici.

È consigliato di vestirsi ‘a strati’ e con un abbigliamento comodo, preferibilmente scarpe da trekking e pantaloni lunghi, oltre a dotarsi di almeno un litro di acqua a persona. La prenotazione è obbligatoria e si può chiamare al numero 0742.378490 oppure scrivere a info@stradadelsagrantino.it.