Riverock winter edition, primo appuntamento con i Calibro 35

Tutte le anime di Ennio Morricone, dal poliziesco al western, fino all’horror nell’unica tappa umbra di “Scacco al Maestro”



Tutto pronto al Teatro Lyrick di Assisi per accogliere venerdì 18 novembre alle 21.15 il primo appuntamento dell’edizione invernale del Riverock, promosso dall’omonima associazione. Sul palco l’unica tappa umbra di Scacco al Maestro – Calibro 35 plays Morricone il progetto attraverso cui i Calibro 35, in un’inedita formazione allargata, renderanno omaggio al genio e alla musica del maestro Ennio Morricone con un imponente allestimento teatrale.

Ad accompagnare Massimo Martellotta, Fabio Rondanini, Enrico Gabrielli, Luca Cavina e Tommaso Colliva saranno Paolo Raineri alla tromba, Sebastiano De Gennaro alle percussioni, Valeria Sturba a theremin, violino, voce

“Scacco al Maestro” è anche un progetto discografico in due volumi, appena uscito per Virgin/Universal, che vede la band ripercorrere, con la maestria che la caratterizza, parte dello sconfinato repertorio di Morricone insieme a ospiti del calibro di Matt Bellamy dei Muse, Elisa, Diodato, Joan As Policewoman, Roy Paci e Alessandro Cortini (Nine Inch Nails).

Prevendite sul sito ufficiale www.riverock.it

Intervento realizzato con il sostegno dei Fondi per bando Sostegno spettacoli dal vivo anno 2022 “Por Fesr Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 e dal piano di Sviluppo e coesione (Fsc) – Avviso pubblico per partecipazione progetto Spettacoli dal vivo”.