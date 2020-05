Avis Amelia, La campagna #ioDONOfalloANCHETU diventa virale. “Donare è vita per altri”



“Fate come noi. Donare è vita per altri”. Quello di Marcello e Rosita è solo uno dei tanti appelli dei donatori dell’Avis comunale Amelia “G. Gonella” che hanno partecipato all’iniziativa #ioDONOfalloANCHETU. L’idea nasce i primi di marzo, quando la preoccupazione del contagio da Coronavirus stava riducendo drasticamente le donazioni, già scarse sia ad Amelia che in tutto il territorio provinciale, regionale e nazionale. All’inizio la paura ha avuto la meglio sulla razionalità, poi i donatori si sono fatti avanti e sono diventati tanti. Soprattutto grazie al tam tam sulla pagina Facebook di Avis Amelia, con continui post che fornivano una corretta informazione per continuare a donare con serenità e in tutta sicurezza. Da allora in poi molti donatori hanno accettato di farsi fotografare, all’insegna dello slogan #escosoloperdonare. Non certo per mettersi in mostra ma con l’unico obiettivo di convincere tanti altri a compiere un gesto che salva la vita. La risposta dei donatori agli appelli, nelle ultime settimane di marzo e ad aprile, è stata molto elevata, segno di solidarietà e sensibilità. Ora che l’emergenza è alle spalle, la parola d’ordine è programmare la propria donazione.

Avis Amelia ringrazia