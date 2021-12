Avigliano Umbro, parte l’ iniziativa “Regaliamoci Avigliano”: gift card per aiutare commercio locale in periodo natalizio

Grazie al contributo dell’associazione “ViviAvignano”

Ha l’obiettivo di aiutare il commercio locale in periodo natalizio l’iniziativa “Regaliamoci Avigliano” lanciata in questi giorni ad Avigliano Umbro, sostenuta dall’amministrazione comunale. In tutte le attività aderenti sono disponibili le gift card finanziate dai commercianti, tramite l’associazione “ViviAvigliano”, in collaborazione con il Comune che ha previsto lo stanziamento di 2mila euro.