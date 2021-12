Perugia, a febbraio la troupe di “Soldato sotto la luna” del regista Massimo Paolucci

Il grande cinema a Perugia. Il 4 e 5 febbraio 2022 il centro storico di Perugia ospiterà la troupe di Soldato sotto la Luna del regista Massimo Paolucci (al cinema in questi giorni con il thriller-horror Medium e presto con il lungometraggio di azione intitolato Una preghiera per Giuda), prodotto da Christian Costa e Eusebio Belli della PH Neutro Film

Tra i protagonisti ci sono Daniela Fazzolari (che ha recitato in molti film per il cinema e serie tv tra cui Giallo di Dario Argento nel 2009, Don Matteo 7 e Un posto al sole), Daniel Mc Vicar (famoso per aver ricoperto il ruolo di Clarke Garrison nella soap internazionale Beautiful), la giovane Martina Marotta (tra i suoi lavori Medium e Preludio con attori del calibro di Alessandro Haber, Elisabetta Pellini e Serena Grandi) ed Emilio Franchini (presente sia in Medium sia in Una preghiera per Giuda).

Il film, le cui riprese partiranno il 10 gennaio, sarà girato in Umbria nelle città di Terni, Narni e Perugia. Il progetto cinematografico è stato presentato martedì 21 dicembre, presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori di Perugia, alla presenza, oltre che degli attori coinvolti, del regista Massimo Paolucci, i produttori Christian Costa e Eusebio Belli, il producer Daniele Gramiccia, Francesca Vittoria Renda, consigliera del Comune di Perugia con delega alle produzioni cinematografiche, e Daniele Corvi, membro del Cda di Umbria Film Commission. Ha moderato Michela Angeletti.

“Sono molto felice che questa produzione con un cast così importante abbia scelto di girare in Umbria e con attenzione anche al capoluogo. Questo è un ulteriore tassello verso l’Umbria cinematografica. Un cast d’eccezione con una buona distribuzione. Stiamo diventando sempre più attrattivi grazie all’Umbria Film Commission”, ha detto la consigliera Renda.

“Io sono un artista, molto curioso e sono qui per raccontare le storie. Questa del film è una storia molto interessante. Vestirò i panni di Don Tino, un uomo di pace che custodisce un gran segreto”, ha spiegato Daniel Mc Vicar, che da anni vive in Italia, Paese che ha scelto dopo aver girato e recitato in tutto il mondo grazie alla notorietà avuta con il ruolo di Clarke in Beautiful.