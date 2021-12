L’assessore Pastorelli in visita alle iniziative natalizie di Via San Giuseppe

L’assessore al commercio si esprime così:

“Complimenti ai residenti del condominio ‘via San Giuseppe’ a Monteluce per la bella iniziativa legata alle festività natalizie.

Nei giorni scorsi alcuni volontari, guidati dall’encomiabile Claudio Carlino (in foto), si sono attivati per contornare di luci e palline uno splendido abete presente all’interno dell’area condominiale.

Il risultato è stato notevole sul piano dell’impatto visivo, non solo per gli stessi condomini, ma anche per i tanti cittadini che quotidianamente percorrono la via che collega al vicino centro storico.”