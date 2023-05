Atletica leggera: disputati i campionati regionali di società

È stato ancora una volta lo stadio perugino del Santa Giuliana ad ospitare un importante evento di atletica leggera, con la disputa dei campionati regionali di società “allievi” e “cadetti”. Tantissimi gli atleti provenienti da tutta l’Umbria che hanno dato vita ad una due giorni ricca di spettacolo e divertimento, facendo segnare nuovi record regionali.

Durante la prima giornata menzione d’obbligo per Lorenzo Taddei (Libertas Orvieto) autore di un notevole 8.99 sugli 80 metri che vale la seconda posizione in graduatoria a livello nazionale e Caterina Caligiana (Atl. Capanne) che migliora il suo limite regionale (3:51. 81) e consolida il primo posto nella graduatoria nazionale del 2023 nella specialità dei 1200 siepi.

Nella seconda giornata da registrare ancora un record per Margherita Castellani. La velocista della Libertas Arcs Perugia è tornata a migliorarsi sui 300 metri con un eccellente 39.75. Una prestazione importante che le consente di mettersi al secondo posto nelle graduatorie nazionali dietro solo alla campionessa italiana in carica, Laura Frattaroli.

Nelle speciali classifiche a squadre grandi risultati sia negli allievi che nei cadetti per la Libertas Arcs Cus Perugia.

“E’ stata una bella manifestazione – spiega l’assessore allo sport Clara Pastorelli – come ci ha ormai abituato l’atletica umbra e perugina in particolare. Due giorni in cui il Santa Giuliana è tornato ad animarsi dell’entusiasmo e del talento di tanti ragazzi e ragazze, confermando che l’Umbria ha un settore giovanile in ottima salute. Ciò grazie al lavoro del comitato regionale della Fidal e delle tante società sparse sul territorio che dedicano il loro impegno alla valorizzazione ed alla crescita dei nostri giovani atleti. Complimenti a tutti i vincitori con una menzione particolare per i portacolori delle società perugine che ancora una volta si sono distinti con grandi risultati e record di specialità”.