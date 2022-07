Approvazione della legge sugli ITS: soddisfazione da parte di ITS Umbria 

Il via libera definitivo della Camera dei Deputati alla riforma degli ITS, che entrano a far parte integrante del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, dà un rinnovato impulso anche all’offerta formativa di ITS Umbria Academy.

L’approvazione della legge introduce importanti novità, che riguarderanno anche il politecnico di alta formazione specialistica promosso e sostenuto dalla Regione Umbria e dal Ministero dell’Istruzione, in stretta collaborazione con le aziende del territorio.

“Questo fondamentale risultato – sottolinea il Presidente di ITS Umbria Academy, Giuseppe Cioffi – è stato conseguito anche grazie ad un’intensa collaborazione tra l’Associazione nazionale ITS Academy e i promotori della legge, oltre che ad una altrettanto efficace sinergia operativa tra ITS Umbria e la Regione Umbria. Queste prassi gestionali vincenti costituiscono le migliori premesse per cogliere ora l’occasione della riforma e realizzare pienamente la missione di fornire alle imprese le competenze di cui tanto necessitano, creando così buona e stabile occupazione, offrendo ai giovani e alle loro famiglie una validissima alternativa per gli studi post diploma”.

Ai nuovi ITS Academy è affidato il compito di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, anche per sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo del Paese e sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

I corsi erogati da ITS Umbria Academy – da molti anni ai primi posti delle graduatorie nazionali di valutazione delle performance e anche quest’anno premiato per aver portato ben cinque percorsi sul podio del ranking nelle aree della Meccatronica e del Digitale, delle Biotecnologie e del Marketing e Turismo – coprono tutte le aree tecnologiche, rispondendo ai fabbisogni delle imprese e offrendo significative opportunità di occupazione. A un anno dalla conclusione del percorso formativo, otto studenti su dieci trovano infatti il lavoro per cui hanno studiato, con livelli di occupabilità che per alcuni percorsi raggiungono anche il 100%.

La nuova programmazione didattica di ITS Umbria Academy per il biennio 2022-24 vede un ampliamento dei corsi, soprattutto in ambito digitale e della cybersecurity, per rispondere alle richieste provenienti in questo campo sia dal settore privato che dalla pubblica amministrazione.

Aumenta anche il numero di studenti previsti, avviando così il raggiungimento dell’obiettivo del raddoppio entro il 2026 previsto dal PNRR, con cui sono stati resi disponibili i finanziamenti per tradurre in risultati concreti questo ed altri aspetti della riforma.

“Un altro aspetto cruciale che dovrà essere perseguito nell’attuazione della riforma mettendo a disposizione adeguate risorse – conclude il Presidente Cioffi – è quello della comunicazione e dell’orientamento, per far conoscere l’ITS ai giovani e alle famiglie attraverso importanti campagne informative, sia nazionali che regionali, ed estendendo le attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado”.