Agabiti: “Il ponte tibetano uno strumento per promuovere l’Umbria”

Per assessore nel 2023 ‘dati turismo ottimi, fanno ben sperare’

Vede il ponte tibetano realizzato a Sellano come strumento per “contribuire a portare e promuovere l’Umbria a livello internazionale con tutte le sue sfaccettature e bellezze” l’assessore regionale al Turismo Paola Agabiti.

Che ha sottolineato il “grande patrimonio artistico e paesaggistico” del cuore verde d’Italia.

“Ora – ha detto Agabiti a margine dell’inaugurazione del ponte sospeso – la struttura di Sellano si aggiunge a questa importante varietà di offerta turistica.

Un attrattore importante e un vettore di promozione per l’Umbria e per la Valnerina ma più in generale per tutto il territorio”.

Riguardo alle prospettive del turismo per quest’anno, l’assessore ha rilevato che “i dati del 2023 sono stati ottimi”.

“Le basi ci sono – ha aggiunto – e abbiamo registrato numeri importanti anche a febbraio e nei primi mesi dell’anno. Ci fanno ben sperare e sono convinta che il 2024 sarà ancora di più l’anno della ripartenza in termini di presenze e di arrivi.

Stiamo lavorando e programmando la promozione dell’Umbria in Italia e all’estero per il periodo estivo. I progetti non si possono comunque interrompere con la fine della legislatura ma bisogna avere una proiezioni pluriennale. I risultati si raggiungono quando c’è una promozione sistemica – ha concluso Paola Agabiti – con una visione strutturata in maniera tale che possa comprendere le nostre grandi attrattività”.