A Città della Domenica fino al 26 dicembre c’è il Parco di Natale

Babbo Natale, elfi e altri personaggi accompagneranno i bambini in questa esperienza. Tante attività nelle sale interne e nell’area estera per vivere la magia di questa festa

A Città della Domenica, in questo periodo, si respira la magia del Natale e bambini e famiglie possono vivere un’esperienza suggestiva all’interno del parco perugino vestito e illuminato a festa. Fino al 26 dicembre, infatti, è in scena ‘Il parco del Natale’, che propone tante attività e iniziative, tra le sale interne e gli spazi esterni, realizzato in collaborazione con Metalux che ha curato l’aspetto delle luminarie. Le giornate di apertura sono 16, 17,22, 23, 24 e 26 dicembre e chi acquista il biglietto la prima volta può entrare gratis la volta successiva.

Gli elfi, nelle sale interne del parco, organizzano laboratori, raccontano fiabe e regalano ai visitatori una mappa che li condurrà alla scoperta del parco in un’avventurosa caccia al tesoro. I bambini potranno anche scrivere a Babbo Natale con l’aiuto di Elfa letterina, partecipando al Laboratorio degli elfi che si svolge alla stazione centrale, e poi accompagnati da Elfa Postina consegnare le lettere raggiungendo il Villaggio di Babbo Natale nell’area fiabe del bosco, sia a piedi che con il Trenino delle meraviglie completamente vestito di luminarie. Un Babbo Natale molto indaffarato nella preparazione dei pacchi regalo saluterà i bambini, ascolterà le loro richieste e leggerà le letterine. Nel parco di Natale a Città della domenica ci sono anche altri personaggi come l’Elfa raccontastorie, che con il suo grande libro delle fiabe di Natale condurrà i bambini in mondi fantastici, e Burro Natale, l’asinello mascotte che accoglierà i piccoli ospiti in un’avventura ricca di suggestione, tra luci e colori. Burro Natale donerà loro una mappa magica per attraversare il bosco e incontrare gli animali totem che incarnano le virtù natalizie. Chi vorrà potrà rimanere fino al tramonto per assistere a uno spettacolo di colori e luminarie immersi nella natura.