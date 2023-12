A Cascia prosegue ‘Christmas Wonder Village’ aspettando il Natale

Nella proposta anche mercatini natalizi, pista di ghiaccio e tanti presepi. Tante le iniziative dedicate ai bambini, tra animazioni, laboratori, musica e giochi

Si avvicinano le festività natalizie e a Cascia prosegue ‘Christmas Wonder Village’, il cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale e in scena ben oltre il periodo, fino al 21 gennaio quando si celebrerà la tradizionale Rassegna interregionale delle Pasquarelle.

Nei prossimi giorni, il programma prevede diverse iniziative dedicate soprattutto ai bambini, coloro che più attendono il Natale con gioia ed entusiasmo. In particolare, sabato 16 dicembre dalle 16 ci sarà l’iniziativa ‘Il regno di Frozen’ per un pomeriggio in compagnia dei personaggi del famoso film di animazione. Ancora appuntamenti per i più piccoli domenica 17: alle 15 tra Piazzale san Francesco e Piazza Garibaldi è previsto ‘Aspettando Natale un tuffo nel divertimento’ con truccabimbi, bolle di sapone giganti e altre attività. Ai Giardini Francesco Rava torna invece ‘Il giardino di Babbo Natale’ in cui scrivere la letterina da indirizzare al Polo Nord insieme a Babbo natale e ai suoi magici aiutanti tra animazioni, giochi e colori.

Musica lunedì 18 dicembre al palazzetto comunale alle 10.30 con il concerto di Natale a cura delle scuole secondarie di primo grado di Cascia. Ad arricchire la proposta ci sono inoltre la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in Piazzale san Francesco e i caratteristici mercatini natalizi denominati ‘Christmas market’, con prodotti enogastronomici tipici, di artigianato locale e idee regalo. Tanti anche i presepi, realizzati da privati o altre associazioni che si possono ammirare lungo un percorso tra le vie del borgo a cui si aggiunge il Presepe monumentale in via XX settembre che sarà inaugurato la notte del 24 dicembre.