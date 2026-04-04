In sella alla bicicletta nella terra del lupo ammansito da San Francesco: il 12 aprile ecco la Cicloturistica del Lupo

Gubbio si appresta a diventare il cuore pulsante del cicloturismo umbro con la Cicloturistica del Lupo, una manifestazione che unisce sport, spiritualità e valorizzazione territoriale.

L’evento, in programma domenica 12 aprile, fa parte di un circuito capace di collegare i borghi più suggestivi della regione seguendo idealmente le orme di San Francesco: si tratta di Pedalando l’Umbria di Francesco, un progetto che nel 2026, anno dell’Ottavo Centenario della morte del Santo, assume un significato ancora più profondo e suggestivo.

Il nome della manifestazione richiama esplicitamente l’episodio cardine del francescanesimo eugubino, le cui radici affondano presso la Chiesa di Santa Maria della Vittoria, nota a tutti come la Vittorina. Situata poco fuori dal centro storico, al margine di un declivio oggi divenuto il riposante Parco della Riconciliazione, questa piccola chiesa sorge nel luogo esatto in cui, secondo la tradizione dei Fioretti, San Francesco d’Assisi ammansì attorno al 1220 lo spaventoso lupo di Gubbio che tanto terrore aveva seminato tra gli abitanti del posto.

L’organizzazione tecnica è affidata alla Speed Motor Bike, sotto la presidenza di Tiziano Brunetti e la vicepresidenza di Fabio Codignoni. Si tratta di una realtà singolare e dinamica, nata originariamente come scuderia automobilistica, i cui piloti hanno esportato la propria passione anche nel mondo delle due ruote silenziose. Nel dietro le quinte della manifestazione, la Speed Motor Bike può avvalersi della collaborazione del Velo Club Gubbio, del consorzio GAU (Gubbio Alta Umbria), di una rappresentanza dello staff della ciclostorica La Favolosa, e opera in sinergia con il Centro Commerciale Ferratelle e la sua direttrice Daniela Ottavi.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile presso il Centro Commerciale Ferratelle, che diventerà il quartier generale della manifestazione ospitando ritrovo, partenza (alle 8:30), arrivo e pasta party, mentre il Centro Commerciale Porta Nova a Gualdo Tadino costituisce uno snodo per il transito della carovana dei ciclisti prima di fare ritorno in territorio eugubino a Ferratelle.

Sono previsti due percorsi: uno corto di 69 chilometri con un dislivello di 780 metri, e uno lungo di 98 chilometri con un dislivello di 1200 metri. Gli atleti in possesso di solo certificato medico o tessera cicloturistica possono partecipare unicamente al percorso corto, mentre i due tratti cronometrati sono previsti solo sul lungo.

Le iscrizioni sono possibili alla quota agevolata di 20 euro collegandosi online sul sito di Icron. I partecipanti potranno iscriversi anche il giorno 11 aprile a 25 euro presso Bike System 360 a Gubbio (via Montello 11), dalle 15:00 alle 19:00, e nella giornata di domenica 12 aprile a 30 euro presso il Centro Commerciale Ferratelle dalle 7:00 alle 8:15.

www.pedalandolumbriadifrancesco.it