Gubbio, consegnati dodici alloggi a canone sociale

La cerimonia si è svolta presso la palazzina che è stata realizzata a Fontevole, grazie ai fondi della Regione Umbria, nell’ambito del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (PNEA)

Dodici alloggi locati a canone sociale, sono stati consegnati a Gubbio. Si trovano in una palazzina di nuova costruzione. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (Pnea).

L’area è di proprietà del Comune di Gubbio ed è ubicata in località Fontevole, lungo via Brunelleschi.

La consegna delle chiavi ha riguardato nove alloggi su dodici complessivi, i restanti lo saranno successivamente. Erano presenti: il presidente di Ater Umbria Federico Santi, il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci e il dirigente del servizio urbanistica, edilizia, politiche della casa, paesaggio e rigenerazione urbana della Regione Umbria, Leonardo Arcaleni.

Con loro anche i dirigenti e i funzionari di Ater Umbria: l’ingegnere Marco Barola per la direzione dei lavori, il geometra Stefano Calzoni responsabile unico del procedimento, il geometra Luca Martellini, il direttore operativo, oltre alle funzionarie della Regione Umbria del servizio Ers, Carla Ciucci, Patrizia Materazzi e Rossella Cardoni. Per il Comune di Gubbio presenti anche il

segretario generale, ora dirigente settore, Roberto Gamberucci.



Per il presidente Santi: “I dodici alloggi che abbiamo consegnato oggi sono stati realizzati con le tecniche migliori che abbiamo a disposizione, di ultima generazione. Sono dotati di un tetto ultra-tecnologico con impianti fotovoltaici e un look molto interessante, sono di grande qualità, con i parcheggi e le pertinenze verdi intorno. Una realizzazione che ha lunga storia, ma si conclude finalmente bene grazie ai fondi Pnea della Regione Umbria, pari a 2 milioni e mezzo di euro. Questo non è l’unico intervento portato avanti da Ater nell’eugubino, sono infatti in corso anche i lavori nell’ex scuola di Ponte d’Assi e nell’immobile Olmo Tondo in località Cipolleto che vanno nella in direzione di ridurre il disagio abitativo, una nuova ditta è entrata nel cantiere, confidando di finire tutto entro entro il 30 giugno. Stiamo facendo molti interventi di questo tipo ma dobbiamo concentrarci anche sulla rimessa a norma del nostro patrimonio sfitto, per quanto riguarda le costruzioni nuove Ater si sta muovendo bene e facendo ottimi lavori”.

Per il sindaco Fiorucci: “Quella di oggi è una risposta concreta a un bisogno reale della nostra comunità. Su 98 persone attualmente in graduatoria, il Comune di Gubbio ha già assegnato 15 alloggi, compresi quelli che inauguriamo oggi. Di questi dodici, dieci sono già stati assegnati: si tratta di famiglie con Isee molto basso, compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro, nuclei mediamente di tre persone, con una presenza equilibrata tra cittadini italiani e di origine straniera. I contratti sono stati firmati venerdì mattina, oggi consegniamo le chiavi e dai primi di maggio queste famiglie potranno entrare nelle loro nuove case. È un segnale importante di attenzione e di impegno concreto verso chi ha più bisogno.”

L’edificio è su tre piani con tutti i servizi interni ed esterni. Gli appartamenti hanno una superficie compresa tra i 60 e i 62 mq, più le logge e i terrazzi. C’è un parcheggio con 22 posti auto, di cui uno riservato a soggetti diversamente abili, le zone a verde privato ad uso esclusivo degli alloggi del piano terra e le zone a verde condominiale ad uso di tutti i residenti.

Sono stati messi a dimora arbusti e alberature di alto fusto con l’utilizzo di essenze autoctone.

L’intervento risulta conforme alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e sono stati installati i pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Da segnalare la presenza di una cisterna di recupero delle acque meteoriche per l’irrigazione del verde. Il costo totale dell’intervento ammonta a € 2.640.000. I lavori sono stati collaudati nel dicembre 2025, quando l’immobile ha ottenuto l’agibilità.

Il progetto dell’intervento e la Direzione dei lavori è stata espletata dal Servizio Ingegneria e Interventi Edilizi di Ater Umbria.

L’Impresa appaltatrice dei lavori è la Soc. Coop. GBM di Perugia.