Il Comune ha aderito alla campagna internazionale “Spark the Night. Accendi la notte”

La Torre del Popolo di Assisi s’illuminerà di blu l’11 aprile 2026, in occasione della “Giornata mondiale del Parkinson”. Il Comune ha, infatti, aderito alla campagna internazionale “Spark the Night. Accendi la notte”, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia neurodegenerativa, causata dalla progressiva perdita di cellule nervose in alcune aree del cervello. Si manifesta con sintomi come tremori, lentezza dei movimenti e difficoltà di equilibrio, con età di esordio in progressivo abbassamento. Saranno migliaia, in tutto il mondo, i monumenti che sabato si coloreranno di blu per tenere alta l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e della ricerca scientifica per contrastarla. Assisi farà la propria parte, accendendo uno dei simboli della città.