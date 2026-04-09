Nuovi orari per lo Sportello Antiviolenza di Marsciano

Lo sportello, presente in via Trento n. 3, nel centro di Marsciano, è operativo il martedì con orari 10.00-13.00 e 14.00-17.00 e il giovedì dalle 09.30 alle 12.30

Nuovi orari per lo Sportello Antiviolenza presente nel centro di Marsciano in via Trento n. 3, e gestito dall’associazione Libera…Mente Donna. L’accesso è possibile il martedì, con orari 10.00-13.00 e 14.00-17.00 e il giovedì dalle 09.30 alle 12.30.

Lo Sportello, attivo da fine ottobre 2025, è un servizio promosso dalla Zona sociale n. 4 dell’Umbria e finalizzato a fornire assistenza alle donne vittime di violenza. Si tratta di uno spazio protetto di ascolto che fornisce servizi di accoglienza, consulenza, orientamento e accompagnamento ad altri servizi specialistici per tutte le donne che risiedono nei comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Todi, San Venanzo.

Negli stessi giorni ed orari di apertura è possibile contattare le operatrici dello Sportello telefonando al 3355860451.