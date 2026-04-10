Cicloturistica del Lupo il 12 aprile tra tratti cronometrati, polenta di Carbonesca e la leggenda di San Francesco d’Assisi

La partenza dal centro commerciale Ferratelle di Gubbio alle 8.30 con ristoro al centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino

Il sodalizio Speed Motor Bike continua in questi giorni il proprio impegno organizzativo allestendo la Cicloturistica del Lupo, in programma domenica 12 aprile, secondo appuntamento del format cicloturistico Pedalando l’Umbria di Francesco.

L’integrazione tra storia e manifestazione sportiva è profonda per ricordare quel clima di pace e tranquillità che pose fine al terrore dei cittadini eugubini verso il «lupo grandissimo, terribile e feroce» che all’epoca minacciava uomini e animali e che fu ammansito da San Francesco d’Assisi. Il percorso principale si snoda su una distanza di 98 chilometri e prevede un tracciato che, dopo il via dal centro commerciale Ferratelle di Gubbio, e il passaggio dal centro storico eugubino tocca località iconiche del territorio. La particolarità risiede nei due tratti cronometrati: la prima ascesa impegnativa si sviluppa tra Ghigiano e Colpalombo, mentre la seconda prova contro il tempo porterà i corridori da Scheggia fino alla vetta di Madonna della Cima, il punto più alto che domina la conca eugubina.

Per i cicloturisti meno allenati o sprovvisti di certificato agonistico è previsto un percorso corto di 69 chilometri che, giunto all’altezza di Osteria del Gatto, rientra verso Gubbio attraverso Branca e Padule senza affrontare le salite cronometrate.

Un elemento distintivo della giornata sarà l’eccellenza dei ristori lungo il percorso. A Carbonesca, grazie alla collaborazione con la Pro Loco locale, i partecipanti potranno degustare la celebre polenta tipica del borgo. Un importante momento per far conoscere la località e promuovere il piatto tipico, che sarà protagonista, insieme a tante altre polente, al XVII Raduno Nazionale dei Polentari d’Italia in programma a Gubbio il prossimo 20 giugno.

Ulteriori punti di ristoro saranno allestiti a Gualdo Tadino presso il Centro Commerciale Porta Nova e nella piazza centrale di Costacciaro.

La sicurezza della carovana ciclistica sarà garantita da una scorta tecnica di motociclisti e dalla presenza del personale di servizio posizionato strategicamente in ogni incrocio e/o punto sensibile del circuito.

Le iscrizioni sono possibili solamente nella giornata di sabato 11 aprile a 25 euro presso Bike System 360 a Gubbio (via Montello 11), dalle 15 alle 19. Garantita l’iscrizione anche la mattina di domenica 12 aprile a 30 euro al Centro Commerciale Ferratelle, dalle 7 alle 8.15.