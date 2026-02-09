Carta d’identità elettronica obbligatoria dal prossimo 3 agosto

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e diventeranno quindi inutilizzabili, sia all’interno del territorio nazionale, come documento di riconoscimento, sia come documento valido per l’espatrio o per la libera circolazione in tutta l’Unione Europea.

La dismissione è prevista dal Regolamento UE 2019/1157 che impone l’obbligo della carta d’identità elettronica (Cie) in quanto la versione cartacea non è più conforme alle norme di sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche stabilite. I possessori di una carta d’identità cartacea dovranno quindi sostituirla con la versione elettronica entro il 3 agosto 2026 anche se il documento non è ancora scaduto.

I cittadini iscritti all’Aire, al momento, dovranno necessariamente rivolgersi al Consolato.

La consegna della nuova Cie avviene in sei/dieci giorni lavorativi a cura del Poligrafico dello Stato, è necessario, quindi attivarsi con adeguato anticipo rispetto alla suddetta scadenza.

Come fare – Le nuove Cie devono essere richieste dai cittadini residenti presso L’Ufficio anagrafe del Comune di Corciano, previo appuntamento, che può essere fissato nelle seguenti modalità: telefonicamente chiamando il numero 075 5188200; collegandosi al seguente link www.prenotazionicie.interno.gov.it, via mail all’indirizzo anagrafe@comune.corciano.pg.it.

Necessaria una prenotazione per ogni persona che richiede la Cie.

Cosa occorre – 1 foto formato tessera (recente, con volto ben visibile), su sfondo chiaro; carta d’identità cartacea (in caso di furto o smarrimento è necessaria denuncia presentata alle forze dell’ordine e altro documento di riconoscimento) per i minori italiani, in caso di carta d’identità valida per l’espatrio, è richiesta la presenza del minore e di entrambi i genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, muniti del proprio documento di riconoscimento o di un solo genitore munito della delega per l’espatrio e della copia del documento d’identità dell’altro genitore.

Costo – euro 22 (in caso di carta d’identità già scaduta o entro 6 mesi dalla scadenza); euro 27 (in caso di furto, smarrimento, deterioramento o scadenza superiore ai 6 mesi) da versare direttamente allo sportello in contanti/pagamento elettronico.

Inoltre, al momento della richiesta, per i maggiorenni ci sarà la possibilità di esprimere la scelta relativa alla donazione di organi e tessuti, dichiarando di essere favorevole, contrario o di non voler scegliere.

I vantaggi della Cie: conformità europea (obbligatoria per i nuovi standard europei), maggiore sicurezza (dotata di chip anticontraffazione), accesso ai servizi digitali; viaggi senza problemi (valida per l’espatrio).