Inaugurata la quinta edizione della mostra mercato di San Valentino in viale Unità d’Italia

Umbertide ha dato il via alla quinta edizione della Mostra Mercato di San Valentino, appuntamento ormai consolidato che anima viale Unità d’Italia per l’intera giornata di oggi, domenica 8 febbraio. L’evento, organizzato dall’associazione L’Arte e la Terra, ha portato in città una selezione di espositori scelti per la qualità e l’originalità della loro offerta.

L’inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dagli assessori Francesco Cenciarini e Lara Goracci e dal Consigliere Provinciale Giovanni Dominici. Presenti anche il Presidente dell’associazione L’Arte e la Terra, Mario Lillocci, insieme a Lanfranco Proietti e Valter Agostinelli, che hanno curato l’organizzazione della mostra mercato in collaborazione con il Comune. Presenti inoltre la Polizia Locale e la Sogit Sezione di Spoleto “Le Aquile”, alle quali va il ringraziamento dell’Amministrazione per il supporto fornito. Un particolare ringraziamento anche al servizio antincendio e di sicurezza.

Una mostra mercato con una vasta gamma di prodotti che spaziano dall’artigianato locale alla gastronomia tipica, fino a proposte di abbigliamento, pelletteria, dolciumi artigianali, biancheria per la casa e articoli per la persona. Per tutta la giornata, viale Unità d’Italia sarà il cuore pulsante di Umbertide, tra acquisti e socialità.