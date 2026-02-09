Expo Tecnocom entra nel vivo, successo per il Trofeo della Pizza

Operatori soddisfatti e clima positivo tra le aziende; martedì focus su materie prime ed energia

BASTIA UMBRA – Expo Tecnocom continua a crescere e archivia il secondo giorno di manifestazione con segnali estremamente positivi, sia in termini di partecipazione sia di qualità dei contenuti. A catalizzare l’attenzione di operatori e pubblico nella giornata di lunedì è stato il 4° Trofeo della Pizza, promosso da Molino Sul Clitunno, che ha trasformato l’Area Eventi in un palcoscenico di confronto ad alto livello tra professionisti provenienti da tutta Italia.

Un concorso che si conferma ormai come appuntamento di riferimento nel panorama nazionale, capace di valorizzare l’eccellenza della pizza italiana nelle sue molteplici interpretazioni. Tecnica, ricerca sugli impasti, attenzione alle materie prime e visione contemporanea del mestiere si sono intrecciate in una giornata intensa, seguita con grande interesse da addetti ai lavori e operatori del settore Horeca.

Accanto al successo degli eventi, emerge con forza anche la soddisfazione degli espositori, che parlano di un avvio di fiera dinamico e ricco di contatti qualificati. Sensazioni confermate anche dal presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni, che in queste ore sta visitando gli stand e incontrando direttamente le aziende partecipanti: «Girando tra i padiglioni si percepisce un clima estremamente positivo. Gli espositori ci restituiscono l’immagine di una fiera viva, con un pubblico preparato, realmente interessato e orientato al confronto. Expo Tecnocom – ha continuato Amoni – si conferma un appuntamento in cui non si viene solo a esporre, ma a costruire relazioni e creare opportunità concrete per il lavoro delle imprese».

La manifestazione prosegue martedì 10 febbraio con una giornata dedicata all’approfondimento tecnico e alle nuove opportunità per le imprese. In Area Eventi, alle ore 11, si aprirà la mattinata con un confronto tra due grandi interpretazioni della pizza, quella romana, bassa e croccante, e quella classica con bordo pronunciato, in un appuntamento curato dal Gruppo Dac insieme al Campione del Mondo di Pizza 2016 Pasquale Moro. Nel pomeriggio, alle ore 15, sempre il Gruppo Dac proporrà un focus su chimica della carne e termodinamica in cottura, un tema di grande interesse per i professionisti della ristorazione, guidato dal pitmaster Davide Bigarella.

Alle 17 l’evento dal titolo emblematico “Ma sei serio? paghi ancora l’energia nel 2026?” offrirà invece uno sguardo rivolto al futuro e alla sostenibilità economica delle imprese, a cura di Green 4 Business.

Expo Tecnocom conferma così il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per il mondo Horeca del Centro Italia e non solo, capace di unire formazione, innovazione e occasioni di sviluppo in un unico grande evento pensato per chi vive il settore ogni giorno.