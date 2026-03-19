Ater Umbria entra nella giunta Federcasa, l’Umbria presente a livello nazionale

Perugia, 19 marzo 2026 – Ater Umbria entra nella giunta esecutiva di Federcasa, l’organismo nazionale che riunisce gli enti di edilizia residenziale pubblica. Il presidente Federico Santi è stato nominato tra gli undici componenti dell’organo che guiderà la federazione nel triennio 2024-2027.

“Desidero rivolgere al presidente Santi i migliori auguri per il lavoro che lo attende – ha sottolineato l’assessore alle Politiche abitative, Fabio Barcaioli – L’Umbria acquisisce una presenza diretta in un luogo in cui si definiscono indirizzi e scelte che incidono sulle politiche abitative del Paese”.

Federcasa coordina circa ottanta enti su tutto il territorio nazionale e rappresenta il principale interlocutore istituzionale sui temi della casa, dalla gestione del patrimonio pubblico alle strategie per ampliare l’accesso all’abitare.

“Questa nomina rafforza il percorso che abbiamo avviato per riportare il diritto alla casa al centro dell’agenda regionale e per consolidare il lavoro politico che stiamo portando avanti – prosegue l’assessore – Un risultato che si inserisce nel lavoro della giunta regionale guidata dalla presidente Stefania Proietti, che con la riprogrammazione dei Fondi sociali ha posto la questione abitativa tra le priorità dell’azione amministrativa”.

Tutto questo si affianca al lavoro già avviato con il Piano industriale di Ater Umbria, coerente con l’indirizzo tracciato dalla Regione, mantenendo un’attenzione costante a garantire il diritto alla casa e a promuovere politiche abitative che pongano l’abitare al centro delle esigenze dei cittadini.