Un dono che guarda oltre, l’Umbria celebra la Giornata nazionale della Donazione di organi e tessuti   

Anche l’Umbria celebra, domenica 19 aprile, la Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, appuntamento promosso dal Ministero della salute e dal Centro nazionale trapianti (Cnt) per onorare il gesto della solidarietà umana. L’obiettivo della ricorrenza, il cui slogan del 2026 è ‘Dai voce al tuo Sì’, è duplice: celebrare chi con un ‘sì’ ha permesso ad altri di tornare a vivere e sensibilizzare la cittadinanza al dono in un momento in cui la medicina dei trapianti raggiunge traguardi straordinari, la consapevolezza individuale resta il vero motore capace di alimentare un sistema che ogni anno, in Italia, salva migliaia di persone.

“La donazione di organi e tessuti – spiega Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria – è un atto di grande umanità che riguarda tutta la comunità. Come ente siamo impegnati a sostenere la cultura del dono e a rafforzare la rete trapiantologica regionale, perché ogni consenso espresso può significare una vita salvata. Invito tutti i cittadini a esprimere la propria volontà in piena libertà e consapevolezza al rilascio/rinnovo della carta d’identità elettronica”.

I dati più recenti delineano un quadro nazionale in crescita, con un indice di donazione che nel 2025 ha raggiunto quota 56,2 per milione di abitanti rispetto al 53,6 del 2024, permettendo di effettuare oltre 4.200 trapianti da donatore cadavere. Tuttavia, la sfida resta aperta: sono ancora oltre 8.200 i pazienti iscritti nelle liste d’attesa in Italia, con il rene che rappresenta la criticità maggiore coprendo circa 6.100 delle richieste totali. In questo contesto, l’Umbria mostra un’evoluzione positiva. Nel 2024 le segnalazioni di potenziali donatori nelle rianimazioni regionali sono aumentate del 9,4%, con l’Azienda ospedaliera di Perugia che si conferma fulcro della rete con 15 segnalazioni, seguita da Terni (3), Foligno (2) e Città di Castello (1). Mentre i donatori dai quali è stato trapiantato almeno un organo sono stati 11,7 per Pmp (Per milione di popolazione), registrando quindi un +5,9%. Un segnale incoraggiante arriva poi dal calo delle opposizioni nei reparti di rianimazione, scese al 2024 al 40,9%, segnando un netto miglioramento (-23,4%) rispetto al dato del 2023 (64,3%). Nonostante ciò, la resistenza culturale permane: al momento del rinnovo della carta d’identità, nel 2024 il 32,5% degli umbri esprime ancora un parere contrario, seppur inferiore alla media nazionale del 36,3%. La donazione di tessuti (solo cornee per la Regione Umbria) mantiene volumi significativi, passando dalle cinquantuno cornee prelevate nel 2024 alle novantanove registrate nel 2025. Nonostante l’efficienza clinica sia testimoniata dalla segnalazione di ben 27 potenziali donatori nel 2025 — di cui 11 sono risultati effettivi — la rete regionale deve confrontarsi con una domanda ancora elevata. Al 30 novembre 2025, infatti, risultano iscritti presso il Centro trapianti di Perugia e altre strutture nazionali 151 pazienti umbri in attesa di rene. Se da un lato l’Umbria dimostra una crescente capacità diagnostica nell’accertamento dei nuovi potenziali donatori, dall’altro, per l’efficacia complessiva, il sistema deve continuare a ridurre il tasso di opposizione dei cittadini, che rappresenta oggi la principale sfida per l’intera rete trapiantologica regionale. A tal fine è in fase di aggiornamento la rete trapiantologica regionale con revisione degli organigrammi aziendali per l’e-procurement con l’obiettivo di migliorare sia il tasso di donazioni che di donatori procurati.

In occasione della giornata le aziende sanitarie regionali hanno pianificato iniziative capillari sul territorio. L’Azienda ospedaliera di Perugia organizza per martedì 21, tra le ore 9 e le 15, vari eventi: un punto informativo presso il piano 0 dell’ospedale, gestito dal personale sanitario del coordinamento locale e del Centro regionale trapianti, dove sarà distribuito del materiale divulgativo e si potrà assistere a proiezioni e manifestare formalmente il proprio consenso alla donazione in un’apposita postazione; un incontro di sensibilizzazione, nell’aula Montalcini, riservato agli studenti delle scuole superiori e che vedrà la presenza del personale coinvolto nel processo donativo e trapiantologico; oltre a un momento riservato alle testimonianze di pazienti trapiantati e familiari. A Terni, invece, l’Azienda ospedaliera ha scelto come giornata celebrativa venerdì 17 per allestire in portineria un desk informativo, dove il personale del coordinamento locale e del centro trasfusionale, insieme ai volontari dell’Aido (Associazione italiana per la donazione di organi) e all’Avis, sono a disposizione dei cittadini per dare informazioni e distribuire materiale. La Usl Umbria 1 ha presentato, giovedì 16 nelle sale della Biblioteca comunale Sperelliana di Gubbio, il progetto “Guardare oltre” che ha visto il coinvolgimento anche degli studenti eugubini del Liceo artistico “G. Mazzatinti”. Un’occasione anche per premiare il disegno vincitore che diventerà il simbolo della campagna informativa sulla donazione di tessuto corneale. L’iniziativa, a cura del Coordinamento locale per il procurement e la donazione di organi e tessuti del presidio ospedaliero Gubbio-Gualdo Tadino, è stata patrocinata dal Crt e dal Comune eugubino. Giovedì 23, dalle ore 8:30 alle 15:30, la Usl Umbria 2 predispone all’ingresso dell’ospedale San Giovanni Battisti di Foligno un desk informativo, dove personale medico e infermieristico del coordinamento di procurement per la donazione di organi e tessuti e una rappresentanza delle associazioni sensibilizzeranno sull’argomento i cittadini.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti sceglididonare.it e trapianti.salute.gov.it.