Assisi, geometri e imprese edili premiano 17 studenti del Polo-Bonghi indirizzo CAT

Vista la grande richiesta di geometri nel territorio, iniziativa per incentivare i ragazzi a intraprendere il corso di studio e diventare professionisti – Consegnate altrettante borse di studio da 200 euro ai ragazzi che si sono distinti a scuola

Giornata di festa e cerimonia di premiazione per diciassette studenti dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT, ex istituto per geometri) dell’Istituto d’istruzione superiore Polo-Bonghi di Assisi, destinatari di altrettante borse di studio messe a disposizione dai partner territoriali della scuola: Collegio dei geometri della provincia di Perugia e importanti aziende operanti nel campo edile come Tecnologie Edili di Assisi, Cementerie Aldo Barbetti di Gubbio, Prefabbricati Barili Silvio di Spello, Manini Prefabbricati di Assisi, T2D di Todi. Tutte realtà che hanno così voluto incentivare e sostenere i giovani che scelgono questo percorso formativo, dimostrando loro vicinanza. Un progetto che testimonia la proficua collaborazione esistente tra la scuola e il territorio, in particolare con il mondo tecnico e imprenditoriale. D’altronde, vista la scarsità nell’Assisano e in tutta la regione di questa figura professionale, tutt’ così importante in svariati settori, grande è la richiesta di geometri da parte del tessuto economico umbro, che perciò sta investendo affinché i giovani possano intraprendere questa carriera professionale ed essere inseriti subito nel mondo del lavoro. Nel dettaglio, vi erano a disposizione quaranta borse di studio da 200 euro da assegnare ai ragazzi che nel corso dell’anno scolastico 2024/2025 si sono distinti sia dal punto di vista comportamentale che nello studio. Per l’attuale anno scolastico (2025/2026) sono invece a disposizione trenta borse di studio da 200 euro e dieci da 400 euro da assegnare con criteri meritocratici affini a quelli della scorsa. In concomitanza, sempre nell’aula magna dell’istituto, sono stati anche premiati vincitori del contest 3D-Realtà virtuale riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

La cerimonia si è aperta con i saluti del dirigente scolastico Carlo Menichini, alcuni approfondimenti sulla professione del geometra e le grandi opportunità di lavoro esistenti. Il professore Simone Tedeschi ha poi illustrato il rapporto esistente tra il Polo-Bonghi e il territorio, anche alla luce delle borse di studio appena consegnate. A fare il punto sull’importanza della figura del geometra per le realtà aziendali umbre, sono stati gli stessi rappresentanti delle realtà partner, presenti in sala: Raimondo Caruana per le Cementerie Aldo Barbetti, Marco Benicampi per la Prefabbricati Barili Silvio, Anna Rita Rustici per Manini Prefabbricati, Alberto Longari per la T2D, Andrea Bartoni per la Tecnologie Edili e Franco Masciotti per il Collegio dei geometri di Perugia. I professori Giacomo Barbanera e Amerigo Solimene hanno poi presentato il corso 3D-Realtà virtuale per le scuole secondarie di primo grado ed effettuato le premiazioni.

“La partnership con le aziende del territorio – ha spiegato il dirigente scolastico Menichini – non si esperisce soltanto tramite patrocinio di borse di studi ed erogazione di fondi ma anche in un ampliamento dell’offerta formativa. Talvolta i partner tengono seminari nel nostro istituto, ci accolgono per visite d’istruzione e consentono a coloro che gravitano attorno al nostro corso di studi di partecipare a laboratori nelle loro sedi. Queste circostanze testimoniano gli stretti rapporti tra il nostro corso CAT e il territorio umbro”.

Gli studenti vincitori di borsa di studio da 200 euro stati: Emanuele Siena, Veronica Carloni, Christian Piselli, Dylan Benedetti, Leonardo Passeri, Kristian Olariu, Nicolò Costantini, Marco Belli, Teodor Tanasescu, Daniele Paolillo, Luca Morra Moretti, Maria Baldoni, Gabriele Vagniluca, Aurora Rigati, Nicola Guido e Diego Marracci. Thomas TOrzoni ha vinto un tirocinio con rimborso spese da 800 euro. Gli alunni del Corso 3D-Realtà virtuale premiati con gadget informatici sono stati: Damiano Busti (1° classificato), Agnese Lutazi (2 ª classificata) e Marta Canepa (3ª classificata).