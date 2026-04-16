Premio Clara Sereni, aperto il bando: scadenza 9 maggio

Doppio appuntamento questa settimana in Umbria con il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni: Mauro Barisone, vincitore l’anno scorso nella sezione Inediti della VI edizione del concorso intitolato alla scrittrice scomparsa nel 2018, presenterà il suo romanzo Kukavica (ali&no editrice) alla Biblioteca comunale “Gianni Rodari” di San Mariano di Corciano (venerdì 17 aprile, alle 17.30, in dialogo con Laura Taramelli, della Giuria Specialistica del Premio, e le letture a cura di Sandra Frenguelli e Daniela Albanese del Circolo LaAV – Letture ad Alta Voce di Perugia) e alla Biblioteca comunale “Isabella Montanini Mezzasoma” di Tuoro sul Trasimeno (sabato 18 aprile, alle 17.30, in dialogo con Pierpaolo Peroni, della Giuria Specialistica del Premio).

Scrittore, alpinista, viaggiatore e appassionato di fotografia e animali, Barisone ha trascorso oltre vent’anni nella cooperazione internazionale, lavorando direttamente in zone di conflitto: 17 anni nei Balcani (Croazia, Bosnia, Serbia e Kosovo), un anno in Nepal, uno a Cuba. Kukavica – parola serba che significa “codardo”, ma anche “cuculo” – è il simbolo ambivalente del trauma e della sopravvivenza degli abitanti del territorio: nel libro siamo in Croazia nel 1995, quando l’Operazione Tempesta ha devastato interi villaggi, lasciando a Plavno, tra le montagne vicino a Knin, 85 anziani intrappolati tra le macerie del conflitto. Un gruppo di giovani volontari italiani si trasferisce lì per due anni, mossi dal desiderio di ricostruire non solo case, ma anche speranze e legami umani. La convivenza tra i ragazzi e gli anziani si trasforma in un intreccio di storie, diffidenze e inaspettate amicizie. Il volume di Barisone è così non solo cronaca umanitaria, ma un atto di ascolto, di presenza e di resistenza alla rimozione storica.

Il libro è arricchito da un’appendice fotografica curata da volontari e fotoreporter impegnati nel progetto, tra cui Viola Berlanda, autrice della foto di copertina.

Con i due incontri con Barisone a Corciano e Tuoro sul Trasimeno entra nel vivo la VII edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, promosso con il sostegno di Fondazione Perugia e del Centro Pari Opportunità Regione Umbria. Per partecipare quest’anno – l’edizione ruota attorno alle due importanti ricorrenze degli 80 anni dalla nascita di Clara Sereni (28 agosto 1946) e dal diritto al voto alle donne in Italia – c’è tempo fino al 9 maggio, inviando il proprio testo inedito (info e modalità di partecipazione sono nel sito www.premioletterarioclarasereni.org ). Il tour di Kukavica proseguirà poi nelle prossime settimane al Salone del Libro di Torino, il 15 maggio alle 14 presso lo stand della Regione Umbria, e successivamente in altre città d’Italia.