Cinema e Scuola a Perugia: Rassegna “Tre ciac… la scuola al centro”

Primo appuntamento, giovedì 16 aprile alle 17.30 al cinema PostModernissimo di Perugia, con “Un anno di scuola”, il nuovo lavoro della giovane regista Laura Samani. Si proseguirà poi giovedì 30 aprile e giovedì 14 maggio, al Cinema Méliès, con le proiezioni dei film “Domani interrogo” e “Apprendre”

Dall’aula al grande schermo. Al via la rassegna cinematografica “Tre ciac… la scuola al centro” L’iniziativa è promossa dal servizio comunale (relativo alla Zona soc n. 2 Perugia, Corciano e Torgiano) Punto Arlecchino, centro di ascolto, orientamento e documentazione per l’educazione interculturale, nell’ambito della quarta edizione di La Settima Ora, progetto di cultura e didattica del cinema per le scuole, del PerSo – Perugia Social Film Festival, con il partenariato del Comune di Perugia

Tre proiezioni (a ingresso gratuito su prenotazione per i docenti delle scuole del territorio – via mail a: segreteria@persofilmfestival.it), per parlare, attraverso i film, di come la scuola sia luogo e occasione di incontri tra persone, culture e modelli educativi.

Prende il via giovedì 16 aprile, alle 17.30 al cinema PostModernissimo di Perugia, Tre ciac… la scuola al centro, film festival su scuola e intercultura – alla nona edizione – promosso, dal servizio comunale Punto Arlecchino (relativo alla Zona soc n. 2 Perugia, Corciano e Torgiano), centro di ascolto, orientamento e documentazione per l’educazione interculturale, nell’ambito della quarta edizione di La Settima Ora – Il cinema per le scuole, progetto di cultura e didattica del cinema dedicato al mondo della scuola promosso da APS Realmente e PerSo – Perugia Social Film Festival.

A inaugurare la rassegna sarà, al cinema PostModernissimo, Un anno di scuola, nuovo lavoro della giovane regista Laura Samani, presentato e particolarmente apprezzato da pubblico e critica all’82^ Mostra del Cinema di Venezia.

Si proseguirà poi con altri 2 appuntamenti al Cinema Méliès, a Perugia, sempre alle 17.30: giovedì 30 aprile verrà proiettato Domani interrogo, di Umberto Riccioni Carteni, film tratto dall’omonimo fortunato romanzo autobiografico di Gaja Lombardi Cenciarelli, scrittrice e docente di Lingua e letteratura inglese in un liceo della periferia di Roma. Alla proiezione interverrà Moira Sannipoli, docente di Didattica e pedagogia speciale all’Università degli Studi di Perugia.

Infine, giovedì 14 maggio, la proiezione in anteprima regionale a ingresso gratuito – aperta a tutti e tutte – di Apprendre, di Claire Simon, maestra del cinema documentario, presentato al Festival di Cannes nel 2024 e ancora non distribuito in Italia. Interverrà Marco Pollano, del Movimento di Cooperazione Educativa.

Un aspetto centrale del festival è da sempre quello della presenza, all’interno di ogni situazione scolastica o sociale, di diversità di culture, di esperienze, di aspettative, di modelli educativi, di prospettive, e di come la scuola può gestire tali diversità, per non negarle e per valorizzarle. Per il forte contenuto formativo, la rassegna ha pieno titolo di attività di formazione: per questo Punto Arlecchino, in quanto servizio gestito dal Movimento di Cooperazione Educativa, potrà attestare le presenze per ogni singolo/a partecipante.

Sostenuto e finanziato dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, il progetto La Settima Ora integra fruizione, analisi critica e produzione audiovisiva attraverso attività calibrate per fascia d’età, coinvolgendo 9 istituti scolastici nei comuni di Perugia, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno con un’offerta articolata che spazia dalla visione ragionata in sala ai laboratori di produzione audiovisiva, dalla formazione degli insegnanti alle rassegne pubbliche aperte al territorio. Il progetto è realizzato da APS Realmente in rete con una serie di partner istituzionali, culturali e del terzo settore: il Comune di Perugia, il Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, la Fondazione La Città del Sole – Onlus, Cinegatti s.n.c., MenteGlocale APS, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia e Festival Internazionale per la parità di genere di Perugia.