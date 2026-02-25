Acquasparta, Poste Italiane chiude temporanemente gli uffici

I cittadini di Acquasparta dovranno recarsi a Casteltodino per eseguire le operazioni relative all’ufficio postale. Lo ha reso noto il Comune annunciando la decisione di Poste Italiane, inviata al Comune, di chiudere da oggi, 25 febbraio, al 14 aprile gli uffici di Acquasparta.

“Per limitare i disagi – fa sapere l’amministrazione comunale – avevamo tempestivamente messo a disposizione di Poste Italiane locali comunali immediatamente fruibili e senza alcun onere per utenze e locazione.

L’offerta non è stata accolta ed è stata invece individuata come soluzione di appoggio l’ufficio postale di Casteltodino in Piazza Plebiscito con orari al pubblico: lunedì–venerdì 8.20–13.45, sabato 8.20–12.45. La riapertura dell’ufficio postale di Acquasparta è prevista per il 15 aprile.