Poste Italiane presenta “Spazi per l’Italia” a Perugia

Nuovo spazio di lavoro condiviso per aziende, organizzazioni e liberi professionisti. All’incontro presenti la sindaca e l’assessore Stafisso

Perugia, 14 marzo 2026 – Presentato a Perugia il progetto di co-working di Poste Italiane “Spazi per l’Italia”, un’area di lavoro condivisa dedicata ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. Alla presenza della sindaca Vittoria Ferdinandi e dell’assessore Andrea Stafisso la referente commerciale “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane, Roberta Sacchetti, ha illustrato oggi il nuovo spazio di piazza Matteotti, selezionato nell’ambito di Polis, l’iniziativa aziendale che mira a creare la più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi.

L’area di piazza Matteotti dispone di un ufficio privato da due persone e un open space con otto postazioni. L’offerta commerciale di “Spazi per l’Italia” include tutti i servizi, fra cui arredi, connessione internet wi-fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti.

La sindaca Vittoria Ferdinandi ha espresso soddisfazione per l’attenzione dell’azienda al tessuto imprenditoriale locale e alla comunità: “La nascita di questo coworking rappresenta un segnale importante per la città. In un tempo in cui il lavoro cambia rapidamente e sempre più persone operano in modo flessibile, creare luoghi condivisi, accessibili e ben attrezzati significa sostenere concretamente professionisti, imprese e nuove iniziative imprenditoriali. Il progetto di Poste Italiane dimostra attenzione verso il tessuto economico locale e verso la comunità. Perugia è una città universitaria e dinamica, dove molti giovani scelgono di studiare, lavorare e avviare nuove attività, spazi come questo possono diventare punti di incontro tra idee, competenze e opportunità. Entrare nella rete nazionale di “Spazi per l’Italia” significa inoltre collegare la nostra città a un sistema diffuso di luoghi dedicati al lavoro e alla collaborazione, contribuendo a rafforzare l’attrattività del territorio e a sostenere lo sviluppo economico locale”.

“Ospitare Spazi per l’Italia al termine di un rinnovamento realizzato grazie al progetto Polis vuol dire far diventare la sede di via Mazzini un punto di riferimento per tutti i cittadini e l’imprenditoria locale. Spazi per l’Italia offre condizioni vantaggiose, flessibili e personalizzate: una scelta giusta e funzionale in cui è possibile avere la propria autonomia interagendo con altre persone” – ha dichiarato la referente commerciale “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane Roberta Sacchetti.