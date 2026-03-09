Disagi a Guardea, nuova lettera del Sindaco a Poste Italiane

Ufficio riaperto ma senza ATM: il primo cittadino chiede a Poste di completare i lavorI

Il Sindaco di Guardea Giampiero Lattanzi ha inviato una lettera a Poste Italiane per la situazione dell’ufficio postale del centro abitato. Nella lettera Lattanzi sostiene che “nonostante i ripetuti contatti con i preposti uffici e gli impegni assunti dall’amministrazione, l’ufficio postale, pur essendo stato riaperto, non è rientrato nella piena funzionalità”.

I problemi più importanti, secondo quanto scrive il Sindaco, riguardano il mancato completamento di tutti i lavori e la non attivazione, ancora, dell’Atm che permette i servizi di prelievo denaro. “Senza l’Atm i clienti di Poste – spiega il Sindaco – devono rivolgersi ad altri terminali pagandone le previste commissioni”. Nella lettera Lattanzi torna a chiedere a Poste Italiane “di attivarsi per la rapida risoluzione del problema”.

La lettera segue le iniziative del primo cittadino già intraprese a gennaio per chiedere la riapertura dell’ufficio postale sul quale Poste Italiane aveva avviato i lavori di ammodernamento (leggi) a seguito dei quali l’ufficio stesso era stato riaperto.