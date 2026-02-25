22mila posti offerti nei feriali, 17mila nei festivi; nuovi collegamenti su Assisi e Perugia fino al 6 marzo; potenziati servizi assistenza clienti e FS Security

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in collaborazione con Regione Umbria, potenzia i servizi di trasporto ferroviario da e per Assisi, in occasione dell’Ottavo Centenario Francescano. Offerta incrementata con l’obiettivo di garantire maggiore accessibilità, favorire l’intermodalità ferro-gomma e assicurare la migliore gestione dei flussi attesi durante le celebrazioni.

Sul fronte dell’offerta ferroviaria regionale, sono disponibili ogni giorno da e per Assisi circa 22mila posti nei giorni feriali e 17mila nei festivi, grazie al mantenimento, per il Centenario Francescano, dei potenziamenti già introdotti per il Giubileo. Ulteriori collegamenti su Assisi vengono introdotti da oggi 25 febbraio al 6 marzo, in concomitanza con la fase iniziale dell’ostensione delle spoglie di San Francesco. Attivi per tutto il periodo ed acquistabili sui canali di vendita Trenitalia i servizi intermodali “Assisi Link”, per raggiungere in treno+bus il centro di Assisi, e “Umbria Airlink” per raggiungere in treno+bus l’aeroporto internazionale dell’Umbria.

POTENZIAMENTI 2026 – Anche nel 2026, si affiancano ai collegamenti già esistenti i nuovi servizi attivati nel corso del Giubileo, tra cui i Regionali Veloci Roma–Perugia e viceversa. Nei giorni festivi: nuovo RV4719 (Perugia 6.07 – Assisi 6.35 – Roma T.ni 8.55) e nuovo RV4736 (Roma T.ni 16.32 – Assisi 19.11 – Perugia 19.35). Nei giorni feriali, prolungato fino a Perugia il RV4712 in partenza da Roma Termini alle 6:52, che in precedenza aveva capolinea Foligno, con arrivo ad Assisi alle ore 9.06. Confermati anche i treni regionali festivi a potenziamento dei collegamenti Foligno–Assisi/Perugia: R7528: Foligno 8:05 – Perugia 8:45; R7527: Perugia 10:00 – Foligno 10:45; R7529: Assisi 13:50 – Foligno 14:10; R7532: Foligno 18:15 – Perugia 19:03).

NUOVI COLLEGAMENTI – Dal 25 febbraio al 6 marzo, in concomitanza con la fase iniziale dell’ostensione delle spoglie di San Francesco, sono stati ulteriormente rafforzati i collegamenti su Assisi e Perugia nei giorni lavorativi, introducendo sia tre nuovi collegamenti diretti con Roma, sia due nuovi collegamenti con Foligno. Globalmente, nel periodo, l’offerta ferroviaria regionale su Assisi raggiunge circa 25mila posti offerti al giorno nei feriali.

Il dettaglio dei nuovi collegamenti attivi fino al 6 marzo: RV4152 Roma Termini 9:30 – Assisi 11:39; RV4156 Roma Termini 15:35 – Assisi 18:27 – Perugia 18:52; RV4157 Assisi 20:30 – Roma Termini 22:35; R34401 Assisi 12:30 – Foligno 12:45; R34294 Foligno 19:30 – Assisi 19:45

Il piano di potenziamento conferma l’impegno di Trenitalia e del Gruppo FS nel sostenere eventi di rilievo nazionale ed internazionale, attraverso un sistema di mobilità efficiente e sostenibile, sviluppato in sinergia con la Regione Umbria e Umbria TPL e Mobilità.

In coerenza con questo impegno, sono stati inoltre rafforzati i servizi di Assistenza alla Clientela e di FS Security presso la stazione ferroviaria di Assisi, per garantire accoglienza, sicurezza e supporto ai viaggiatori durante l’ostensione di San Francesco.

