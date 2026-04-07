A Solomeo il Nuovo Quintetto Boccherini in concerto

In scaletta quattro Quintetti di Luigi Boccherini. In chiusura il celebre Quintettino in do maggiore op. 30 n. 6 “La musica notturna per le vie di Madrid”, che termina con la splendida “Ritirata” della ronda militare che si aggira per accertarsi della chiusura delle porte cittadine

Prosegue con il Nuovo Quintetto Boccherini, domenica 12 aprile alle 17.30 al teatro Cucinelli di Solomeo, la stagione concertistica della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e degli Amici della Musica di Perugia.

Fondato per iniziativa del violinista Marco Fiorini e del violoncellista Pietro Bosna, raccogliendo il testimone dello storico Quintetto Boccherini di Pina Carmirelli, che tra gli anni ’50 e ’60 fece scoprire numerosissimi lavori fino ad allora rimasti nell’oblio, il Nuovo Quintetto Boccherini (con Forini e Bosna anche Biancamaria Rapaccini, violino, Elisa Ardinghi, viola, e Alessandra Montani, violoncello) proporrà un’antologia di quintetti del compositore e violoncellista lucchese (1743-1805) dalla produzione particolarmente preziosa e copiosa (oltre 300 opere, tra cameristiche e sinfoniche) tra Italia e Spagna (visse e lavorò a lungo al servizio del fratello del re Carlos III, l’infante Don Luis)

Di Luigi Boccherini verranno eseguiti il Quintetto in la minore op. 20 n. 6 e il Quintetto in sol maggiore op. 20 n. 4, il Quintetto in re maggiore op. 40 n. 2 ,”Fandango”, per concludere con il celeberrimo Quintettino in do maggiore op. 30 n. 6 “La musica notturna per le vie di Madrid” che termina con la splendida “Ritirata” della ronda militare che si aggira per accertarsi della chiusura delle porte cittadine.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com