International Street Food a Perugia dal 9 al 12 aprile a Pian di Massiano

Perugia ospiterà da giovedì 9 a domenica 12 aprile 2026, a Pian di Massiano, la 13° tappa della 10° Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia. Un lungo weekend dedicato alla cucina di strada e ai sapori dal mondo.

Per quattro giorni il pubblico potrà gustare le prelibatezze di un grande villaggio gastronomico con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di street food.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 9 aprile alle ore 18:00, con apertura degli stand fino a mezzanotte; venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile, il festival sarà aperto dalle 12:00 alle 24:00. L’ingresso è gratuito.

Dopo nove edizioni di grande successo, l’International Street Food torna nelle piazze italiane con un format che unisce qualità, tradizione gastronomica e intrattenimento, offrendo momenti di convivialità per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo.