Il Quartetto di Cremona in concerto a Solomeo: 25 anni di successi al teatro Cucinelli

Domenica 15 febbraio, alle 17.30, prosegue la stagione concertistica promossa dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e dalla Fondazione Perugia Musica Classica.

In programma musiche di Robert Schumann e di Maurice Ravel

Celebra 25 anni di attività con la stessa formazione originale – e di successi in Italia e nel mondo – il Quartetto di Cremona (Cristiano Gualco, violino, Paolo Andreoli, violino, Simone Gramaglia, viola, Giovanni Scaglione, violoncello), atteso protagonista del prossimo concerto della stagione musicale del teatro Cucinelli di Solomeo, domenica 15 febbraio alle 17.30.

Il programma prevede due pagine del cosiddetto “grande repertorio”: il Quartetto in la maggiore op. 41 n. 3 di Robert Schumann, del 1842, e il Quartetto in fa maggiore di Maurice Ravel, del 1903.

Forte di una costante e apprezzata attività dal vivo in tutta Europa, Nord e Sud America e in Oriente, e di una pluripremiata discografia, dal 2011 il complesso è anche titolare della cattedra del “Corso di Alto Perfezionamento per Quartetto d’Archi” presso l’Accademia Walter Stauffer di Cremona e, nel 2019, ha ricevuto il “Franco Buitoni Award” dal Borletti Buitoni Trust per il costante contributo alla promozione della musica da camera in Italia e nel mondo.

L’appuntamento con il prestigioso ensemble, considerato “erede” del mitico Quartetto Italiano, si inserisce nel cartellone della rassegna concertistica promossa dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e dalla Fondazione Perugia Musica Classica.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com