Giovanni Allevi per il gran finale di Suoni Controvento

Il concerto (13 settembre) pianoforte e archi, insieme all’Orchestra Sinfonica Italiana, nella straordinaria cornice del Sacro Convento di Assisi: un viaggio musicale sospeso tra fragilità e forza, silenzio e vibrazione.

Si annuncia emozionante il gran finale della decima edizione di Suoni Controvento. Il Maestro Giovanni Allevi domenica 13 settembre (ore 21) arriva ad Assisi nella straordinaria cornice del Sacro Convento di San Francesco per un concerto che unisce pianoforte e archi insieme all’Orchestra Sinfonica Italiana. L’appuntamento nell’ambito del festival estivo di arti performative è realizzato in collaborazione con il Cortile di Francesco.

Dopo le grandi emozioni vissute nei più prestigiosi teatri e delle grandi sale da concerto europee, l’estate 2026 segna un nuovo, atteso capitolo nell’abbraccio tra Allevi e il suo pubblico. Un percorso musicale che si snoda quindi tra pianoforte solo e gli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana, in alcune delle cornici più suggestive del panorama culturale italiano. Tra queste (Villa Arconati a Milano e Scalinata di S.Bernardino a L’Aquila) c’è anche la tappa umbra in uno dei luoghi più spirituali d’Italia, il Sacro Convento di San Francesco.

Il pianoforte, compagno fedele di vita, torna protagonista in una dimensione raccolta e profondamente spirituale. Accanto a lui, la trama luminosa degli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana amplifica il respiro delle composizioni più amate dal grande pubblico, trasformando ogni brano in un dialogo tra fragilità e forza, silenzio e vibrazione.

La musica del compositore classico ribelle più amato al mondo il maestro Giovanni Allevi, sospesa tra rigore classico e tensione contemporanea, si fa confessione e rinascita. Ogni concerto diventa così uno spazio di condivisione autentica, in cui il tempo sembra rallentare e l’ascolto si trasforma in consapevolezza. Le date estive si inseriscono nel percorso artistico che ha visto il Maestro Allevi protagonista di un lungo viaggio musicale internazionale, confermando un legame profondo con il pubblico mondiale che negli anni non ha mai smesso di seguirlo con affetto e grande partecipazione.

Una serata, quella con il compositore pianista, filosofo, direttore d’orchestra, artista poliedrico tra i più amati al mondo e l’Orchestra Sinfonica Italiana, che chiuderà quindi la ventesima edizione di Suoni Controvento trasformando la musica in esperienza intima e collettiva.

Informazioni e prevendite sul sito ufficiale Suoni Controvento

www.suonicontrovento.com