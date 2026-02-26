Urbanistica, doppio via libera: Minimetro a Umbria TPL e ok ai lavori ANAS

Nel corso della seduta di giovedì 26 febbraio la III commissione consiliare Urbanistica ha discusso due atti.

E’ stata approvata a maggioranza la proposta per il Consiglio Comunale n. 53 del 13/02/2026: Atto di indirizzo finalizzato al trasferimento all’Agenzia Unica Umbria TPL e Mobilità S.P.A. delle funzioni relative alla proroga del contratto di servizio Minimetrò (REP. 47768/1869) e di quelle inerenti al successivo contratto in corso di approvazione, ai sensi dell’art.19-BIS L.R. N. 37/1998.

Dopo aver ripercorso le tappe storiche che hanno portato alla realizzazione del minimetrò ed alla gestione dell’infrastruttura, la dirigente Margherita Ambrosi ha ricordato che il Comune di Perugia ha valutato nel 2024 di procedere al trasferimento ai sensi dell’art.19 bis della L.R. n. 37/1998 a favore di Umbria TPL e Mobilità S.p.A., delle funzioni connesse alla gestione, controllo, monitoraggio e verifica del contratto di servizio “minimetrò” stipulato per atto pubblico amministrativo informatico” tra Minimetro’ S.p.a. e il Comune di Perugia in data 28/1/2021.

Tale contratto di servizio è parte della serie di contratti di servizio stipulati dalle parti, a far data del 2008 in poi, per gestire l’infrastruttura nel periodo di concessione trentennale.

In esecuzione dell’indirizzo citato, con delibera del Consiglio comunale n.2 del 15.01.2024 si è quindi proceduto in via sperimentale al trasferimento ai sensi dell’art. 19 bis della legge 37/1998 e del protocollo d’intesa (tra Enti territoriali per la regolazione delle attività inerenti i servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di mobilità della Regione Umbria) approvato con atto CC 14/2023 del contratto di servizio Minimetrò dal 1° gennaio 2024 alla prima scadenza del 31.12.2025, con riserva di proroga fino alla scadenza finale della concessione.

Nel provvedimento consiliare si è dato inoltre atto che l’Agenzia subentrava al Comune di Perugia nelle funzioni connesse alla gestione, controllo, monitoraggio e verifica del contratto di servizio “minimetrò”.

Nell’ambito di questa procedura, con determina dirigenziale 1731 del 2024 si è inoltre determinato di procedere alla sottoscrizione degli atti di modifica dell’art. 25 della convenzione quadro tra Comune di Perugia e Minimetrò Spa mediante inserimento del seguente periodo: “È consentito il trasferimento del contratto di servizio da parte del Comune a Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Sottolinea Vossi che la precedente fase di trasferimento in via sperimentale della gestione del servizio ha prodotto risultati pienamente soddisfacenti, confermando l’adeguatezza tecnico-organizzativa del subentrante, la capacità di mantenere gli standard qualitativi richiesti e di rispettare i tempi di pagamento.

Si rileva quindi che il positivo riscontro ottenuto durante il periodo di prova costituisce presupposto idoneo a giustificare il consolidamento del rapporto e il successivo rinnovo contrattuale, avendo dato prova di efficienza nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Con questo atto, dunque, è stato dato mandato alla dirigente della U.O. Mobilità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari finalizzati sia al trasferimento del contratto attualmente vigente, seppur in regime di proroga (ndr il contratto originario aveva durata 2020-2025), sia gli atti necessari al futuro trasferimento del nuovo contratto di servizio di prossima stipula relativo al segmento 2026-2031.

***

Successivamente è stato approvato a maggioranza l’ordine del giorno presentato dai Consiglieri Mazzanti, Carini, Maddoli, Ferranti, Pasquino, Vescovi, Ermenegildi Zurlo, Tanci, Ragni, Nuzzo, De Salvo, Donato, Falistocco: Interventi per la sicurezza, la viabilità e la riduzione dei disagi dovuti ai lavori Anas nel territorio comunale di Perugia.

Illustrando l’atto, Lorenzo Mazzanti ha riferito che nel territorio comunale di Perugia sono in corso e programmati importanti interventi di manutenzione straordinaria da parte di Anas S.p.A., in particolare riguardanti le gallerie “Madonna Alta” e “Prepo” lungo il raccordo autostradale Perugia—Bettolle. Tali lavori, seppur necessari per la sicurezza e l’ammodernamento delle infrastrutture, comportano rilevanti disagi alla mobilità cittadina, con ripercussioni quotidiane sull’accesso al capoluogo e sulle arterie secondarie.

I proponenti, quindi, ritengono che sia fondamentale che i lavori si svolgano con una programmazione trasparente e coordinata, minimizzando l’impatto sulla viabilità e garantendo adeguata informazione preventiva alla cittadinanza e ai pendolari.

Risulta inoltre necessario potenziare la sicurezza di altri tratti stradali di competenza comunale e statale, in particolare lungo la Strada Statale 728, dove si registrano criticità legate a curve pericolose, attraversamenti a raso e scarsa illuminazione, specialmente nella zona di Colle Umberto.

Infine si segnala che il raddoppio delle rampe di collegamento del raccordo, previsto da Anas, intervento strategico per migliorare la fluidità del traffico, produrrà disagi significativi nella fase di cantierizzazione.

Fatte queste premesse, nel dispositivo, i consiglieri impegnano l’Amministrazione:

-a farsi parte attiva nei confronti di Anas S.p.A., sollecitando la massima attenzione nel pianificare i lavori sulle gallerie “Madonna Alta” e “Prepo” in modo da limitare i disagi alla circolazione, con lavori notturni, garantendo tempi certi, percorsi alternativi adeguati e una comunicazione costante alla cittadinanza;

-a richiedere ad Anas un aggiornamento dettagliato sullo stato di avanzamento dei lavori e sul cronoprogramma del raddoppio delle rampe di collegamento, indicando tempi di completamento e misure previste per la riduzione dell’impatto sul traffico;

-a sollecitare la messa in sicurezza della Strada Statale 728, con particolare attenzione agli incroci a raso, all’illuminazione degli incroci e dei tratti maggiormente pericolosi, in particolare nel tratto tra Colle Umberto e San Giovanni del Pantano.

– a garantire un’informazione trasparente e tempestiva ai cittadini, anche attraverso i canali ufficiali del Comune e la segnalazione puntuale di eventuali modifiche alla viabilità o ai percorsi alternativi.

Hanno partecipato all’incontro l’assessore Francesco Zuccherini e l’ingegnere Gioacchino Del Monaco dirigente responsabile rete Anas in Umbria.