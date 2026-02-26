Sanremo, Nicolò Filippucci trionfa tra le Nuove Proposte

Nicolò Filippucci è il vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. In finale ha superato Angelica Bove, in gara con Mattone.

Bove ha comunque ricevuto riconoscimenti importanti, aggiudicandosi il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio della Critica Mia Martini per le Nuove Proposte. I due artisti sono stati valutati dal pubblico tramite Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.

“Sono felicissimo, non so cosa dire. Grazie davvero, grazie maestro, grazie orchestra, grazie a tutti, è un sogno”, ha commentato a caldo Nicolò Filippucci. Laura Pausini ha accompagnato lui e Angelica Bove in un punto simbolico del palco, lo stesso in cui Pippo Baudo portò la Pausini nel 1993, e ha augurato ai giovani artisti: “Vi voglio vedere in giro per il mondo con la nostra musica italiana”.

Chi è Nicolò Filippucci

Classe 2007, Nicolò ha iniziato il suo percorso con il talent Amici, ha ottenuto il successo a Sanremo Giovani e si è esibito davanti a 70mila persone al concerto di Capodanno al Circo Massimo. Ha pubblicato il primo EP ufficiale Un’ora di follia e ha conquistato il pubblico con inediti come Non mi dimenticherò, Yin e Yang e Cuore bucato.

A soli 19 anni, il suo 2026 si conferma un anno straordinario: vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo e il primo live previsto il 13 aprile a Milano. Il brano Laguna, una power ballad intensa e viscerale, anticipa il prossimo progetto discografico in uscita in primavera ed ha già superato il milione di streaming su Spotify, diventando il singolo più ascoltato tra i partecipanti di Sanremo Giovani.

Originario di Corciano, a 15 km da Perugia, Nicolò ha respirato musica fin da piccolo, grazie alla madre appassionata di canto, al nonno, autore di brani per lo Zecchino d’Oro, e al fratello Jacopo, dedito alla musica elettronica. I suoi idoli musicali sono Michael Jackson, Stevie Wonder e i Queen, pur nutrendo grande passione per la musica italiana, da Giorgia e Tiziano Ferro fino a Marco Mengoni e Francesco Guccini, cantautori amati anche dalla madre.