Il grande pianista Igor Levit debutta a Perugia con un concerto speciale dedicato a Franco Buitoni

Sabato 28 febbraio, alle 17.30 al teatro Morlacchi, l’appuntamento dedicato alla memoria dello storico presidente degli Amici della Musica a 10 anni dalla sua scomparsa.

In programma la Sonata in fa maggiore op. 2 n. 1 e la celebre “Appassionata” op. 57 di Beethoven, i Pezzi notturni di Schumann e la Sonata n.3 in si minore op.58 di Chopin

È uno degli ospiti più attesi della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli: sabato 28 febbraio, alle 17.30, salirà sul palco del teatro Morlacchi di Perugia il celebre pianista Igor Levit, al debutto nel capoluogo umbro.

Il concerto – un appuntamento speciale dedicato alla memoria di Franco Buitoni, per un trentennio presidente degli Amici della Musica, a 10 anni dalla sua scomparsa – vedrà Levit eseguire le due Sonate in fa minore, la giovanile op. 2 n. 1 e la celebre “Appassionata” op. 57 di dieci anni più tardi, di Ludwig van Beethoven. A seguire, in scaletta i Pezzi notturni (o Nachtstücke) op. 23 di Robert Schumann, prima della chiusura affidata alla Sonata n.3 in si minore op.58 di Fryderyk Chopin.

Nato in Russia, Levit si è trasferito giovanissimo in Germania, dove ha completato gli studi alla Musikhochschule für Musik di Hannover in cui ora insegna dal 2019: distintosi al Concorso Arthur Rubinstein del 2005 (Medaglia d’Argento) e vincitore del Gilmore Artist Award statunitense nel 2018, si esibisce da anni abitualmente in tutta Europa e negli Stati Uniti con le maggiori orchestre sinfoniche, collaborando con prestigiosi direttori come Christian Thielemann, Antonio Pappano, Iván Fischer e Esa-Pekka Salonen. Tra le sue incisioni discografiche spicca l’integrale delle 32 Sonate di Beethoven (lavoro premiato nel 2020 sia da Gramophone Magazine che da Opus Classik) e la registrazione dal video dei due Concerti di Brahms con i Wiener Philharmoniker.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com