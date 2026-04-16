Torna il 17 e il 18 aprile il Green Energy Day, la giornata dedicata alla transizione energetica

In provincia di Perugia visite a impianti rinnovabili: sabato agrivoltaico a Sospertole, domenica eolico a Castiglione Aldobrando a Gubbio

Nel weekend del Green Energy Day saranno decine in tutta Italia i siti a fonti rinnovabili aperti al pubblico, con iniziative e visite guidate dedicate alla sostenibilità energetica.

Scopri tutti gli impianti visitabili su https://www.greenenergyday.it/

torna in tutta Italia il 17 e 18 aprile il Green Energy Day, la grande giornata dedicata alla transizione energetica promossa dal Coordinamento FREE insieme a Legambiente e alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, del mondo ambientalista e di consumatori e consumatrici. Nel 2026 l’evento raddoppia e si terrà venerdì 17 e sabato 18 aprile, offrendo a cittadinanza, famiglie e scuole l’opportunità di visitare gratuitamente impianti alimentati da fonti rinnovabili e aziende che hanno realizzato interventi di efficienza energetica, osservandone concretamente il funzionamento, l’integrazione nel paesaggio e il contributo alla decarbonizzazione. Tutte le iniziative (in continuo aggiornamento) e le info su come partecipare su https://www.greenenergyday.it Dopo il successo delle precedenti edizioni,il, lapromossa dal Coordinamento FREE insieme a Legambiente e alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, del mondo ambientalista e di consumatori e consumatrici. Nell’evento raddoppia e si terrà, offrendo a cittadinanza, famiglie e scuole l’opportunità diosservandone concretamente il funzionamento, l’integrazione nel paesaggio e il contributo alla decarbonizzazione.

In Umbria saranno due gli eventi in programma, entrambi in provincia di Perugia. Il primo sarà sabato 18 aprile, dalle ore 11.00 alle 13.00 a Valfabbrica, in località Sospertole, unendo due temi: rinnovabili e mobilità alternativa. Grazie al Green Energy Day, la mattina si potrà visitare l’impianto solare realizzato dalla start-up umbra AKREN che si occupa di sviluppare tecnologie per l’agrivoltaico. Qui si potrà arrivare anche scegliendo di partecipare alla biciclettata co-organizzata da FIAB Perugia Pedala e Legambiente Umbria: una pedalata di circa 30 km e 900 metri di dislivello, con possibilità di prenotazione e-bike. Partendo da Valfabbrica, tra castelli e tratti della via di Francesco che costeggiano l’imponente diga del Chiascio, si attraverserà la campagna circostante Casa Castalda e, dopo la visita all’impianto agrivoltaico, si tornerà al punto di partenza. Per info su orari e modalità contattare: unendo due temi:Grazie al Green Energy Day, la mattina si potrà visitarerealizzato dalla start-up umbrache si occupa di sviluppare tecnologie peruna pedalata di circa 30 km e 900 metri di dislivello, con possibilità di prenotazione e-bike. Partendo da Valfabbrica, tra castelli e tratti della via di Francesco che costeggiano l’imponente diga del Chiascio, si attraverserà la campagna circostante Casa Castalda e, dopo la visita all’impianto agrivoltaico, si tornerà al punto di partenza. Per info su orari e modalità contattare: info@fiabperugiapedala.org

Obiettivo della start-up AKREN è dimostrare come la sinergia tra innovazione tecnologica e produzione agricola possa generare valore in terreni marginali, ovvero superfici coltivabili ma caratterizzate da difficoltà che ne limitano la produttività, contribuendo al contempo alla riduzione delle emissioni. Portare l’innovazione in contesti difficili rappresenta infatti la principale sfida dei promotori della startup, che guarda allo sviluppo futuro dell’agrivoltaico in Umbria. A Sospertole si stanno, così, costruendo strumenti strategici per modernizzare il comparto agricolo, promuovere la sostenibilità e attrarre nuovi investimenti, trasformando la transizione energetica in un’opportunità di crescita. Il sostegno all’iniziativa arriva anche dagli amministratori di Sviluppumbria, AFOR e Umbraflor, che credono nella diffusione di esperienze simili e lanciano un segnale chiaro alla comunità: tecnologia e tutela dell’ambiente rappresentano una direzione possibile e necessaria per il futuro dell’agricoltura.

Altro evento, organizzato nell’ambito del Green Energy Day, sarà quello in programma domenica 19 aprile, ore 10.00 (punto di ritrovo Chiesa Montanaldo, Gubbio), con la visita guidata e gratuita all’impianto Eolico di Castiglione Aldobrando che sarà preceduto da una camminata. Realizzato nel 2023 da Ènostra nell’omonima località nel comune di Gubbio (PG), l’impianto è stato realizzato seguendo i criteri Anev-Greenpeace-Legambiente ea cui nel 2024 si è associato il progetto di una CER. La Comunità Energetica Rinnovabile Eolica di Gubbio è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2024 che unisce cittadine e cittadini, famiglie, imprese ed enti del terzo settore del territorio. Lo scopo dell’associazione è promuovere la produzione locale di energia rinnovabile e l’autoconsumo tra i suoi membri per ridurre le emissioni inquinanti nell’atmosfera e generare un beneficio economico da ripristinare a membri e collettività. La CER è supportata dalla cooperativa Ènostra attraverso la messa a disposizione dell’energia rinnovabile prodotta dalla turbina eolica installata in località Castiglione. L’impianto è dotato di una turbina di quasi 1 MW ha un’altezza di circa 69 metri e una lunghezza delle tre pale di 29 metri, la turbina ha una produzione attesa di 2,3 GWh. Il Castiglione è oggi il più grande eolico collettivo d’Italia e offre elettricità rinnovabile a circa 900 famiglie e imprese evitando l’emissione di oltre 1.000 tonnellate di CO2 all’anno. L’impianto è infatti stato realizzato grazie al capitale sociale di Ènostra che con l’allaccio della turbina hanno avuto accesso alla tariffa Prosumer a prezzo fisso sganciata dalle fonti fossili.

“Per il terzo anno consecutivo il Green Energy Day – dichiara Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento Free – continua a svolgere un ruolo strategico, perché consente ai cittadini di avvicinarsi agli impianti, comprenderne il funzionamento, valutarne i benefici concreti e sviluppare una maggiore consapevolezza. Informazione, trasparenza ed esperienza diretta sono strumenti fondamentali per superare diffidenze e costruire un consenso solido e informato attorno alla transizione energetica. Si tratta di azioni quanto mai necessarie affinché efficienza energetica e fonti rinnovabili possano progredire al ritmo richiesto dagli obiettivi del PNIEC al 2030, soprattutto in un contesto in cui servirebbero politiche più stabili e di lungo periodo. Proprio per questo il Green Energy Day 2026 assume un valore ancora più rilevante: non è solo un momento di incontro e partecipazione, ma un’occasione concreta per diffondere conoscenza, superare ostacoli culturali e territoriali e rafforzare il sostegno pubblico verso un modello energetico sostenibile, sicuro ed economicamente vantaggioso per tutte e tutti“.

Green Energy Day 2026 possono consultare la La cittadinanza, le famiglie e le scuole interessate a partecipare alle visite organizzate nel weekend delpossono consultare la mappa sul sito e seguire le indicazioni riportate nei dettagli delle iniziative in programma.

Promotori: AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali, AssoESCo – Associazione delle Energy Service Company, CIB – Consorzio Italiano Biogas, Distretto Produttivo Pugliese “La Nuova Energia”, EcoFuturo, FederIdroelettrica, FIRE – Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia, Italia Solare, Kyoto Club, Legambiente

Partner: Greenpeace, WWF, KEY–The Energy Transition Expo

Media Partner: Infobuilding Energia, Canale Energia, Quotidiano Energia, QualEnergia.it, SolareB2B, La Nuova Ecologia

Sponsor Gold: LONGI, SunCity

Sponsor Silver: ECO–The Photovoltaic Group, Tera Energy-Società benefit

Per approfondire è possibile visitare i canali ufficiali dell’evento