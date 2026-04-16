Tra Ottocento e Novecento l’Orchestra da Camera di Perugia ed Enrico Bronzi protagonisti a San Pietro

In programma l’Ouverture “Egmont” in fa minore op. 84 di Beethoven, il Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra op. 107 di Shostakovich e la Sinfonia n. 3 in re maggiore D. 200 di Schubert

Beethoven, Schubert, Shostakovich. È con un programma tra Ottocento e Novecento che, sabato 18 aprile alle 20.30 alla Basilica di San Pietro, l’Orchestra da Camera di Perugia torna nel cartellone della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Diretto da Enrico Bronzi – protagonista della serata anche in veste di violoncello solista – l’ensemble cameristico umbro aprirà l’esibizione di sabato con la drammatica Ouverture “Egmont” in fa minore op. 84 di Beethoven, opera di non frequente ascolto e che manca da molti anni dai programmi delle stagioni concertistiche in città, preludio al Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra op. 107 di Dmitri Shostakovich, lavoro ideato nel 1959 per il virtuosismo del violoncellista Mstislav Rostropovich, al quale è dedicato un intero movimento come cadenza solistica.

Dal Novecento, nel finale del concerto si ritorna al “classicismo”, con la Terza Sinfonia n. 3 in re maggiore D. 200 di Franz Schubert, una partitura del 1815 che venne eseguita per la prima volta pubblicamente solo nel 1881, anni dopo la morte del compositore.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com