Terni, pannelli solari al Donatelli: scuola più green

Il sistema permetterà oltre il 62 per cento di minore prelievo dalla rete nazionale e una riduzione di 23,458 tonnellate annue di anidride carbonica

Un progetto da circa 60mila euro, finanziato con il Pnrr, che farà risparmiare notevoli quantità di energia elettrica e ridurrà la CO2 dispersa nell’aria. È quello avviato dalla Provincia di Terni al Liceo scientifico “R. Donatelli” di Terni dove l’amministrazione provinciale sta installando un sistema di pannelli fotovoltaici da oltre 43 kw di picco, collocato sulla copertura dell’istituto.

L’opera rientra nel vasto programma di efficientamento energetico degli edifici scolastici e nel miglioramento delle strutture a servizio di studenti, famiglie e personale dipendente. L’obiettivo è quello di utilizzare i fondi a disposizione per rendere le scuole sempre più adeguate alle normative e soprattutto moderne, sicure e accoglienti.

Nello specifico del “Donatelli”, l’obiettivo è di ridurre la spesa per l’approvvigionamento energetico sostenuta dall’amministrazione, contribuendo allo stesso tempo al miglioramento della sostenibilità ambientale e alla promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili, dimostrando concretamente anche alle giovani generazioni l’importanza di utilizzare le nuove fonti di produzione.

Con il nuovo sistema di pannelli fotovoltaici, la produzione annua stimata di energia elettrica sarà di circa 44.261 kWh, con una percentuale di autoconsumo annuale rispetto a quella prodotta di circa l’83,36 per cento. L’energia elettrica generata ed auto consumata permetterà una percentuale di minori prelievi dalla rete elettrica, e quindi risparmi, del 62,97 per cento circa.

L’importanza sta anche nel rispetto dell’ambiente e degli orientamenti a livello mondiale per la riduzione degli inquinanti in atmosfera. L’energia elettrica prodotta dai pannelli infatti consentirà di non immettere nell’aria circa 23,458 tonnellate annue di CO2