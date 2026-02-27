Ferro di Cavallo, alunni della Lambruschini creano un frutteto didattico

Inaugurato il frutteto didattico alla Primaria Lambruschini: 10 alberi adottati dagli alunni nel nuovo Patto di collaborazione per il verde

Questa mattina, il quartiere di Ferro di Cavallo si è arricchito di un nuovo, prezioso spazio di crescita e condivisione. Si è svolta infatti, presso la Scuola Primaria Lambruschini dell’Istituto Comprensivo Perugia 8, l’iniziativa inserita nel costituendo “Patto di collaborazione per il verde”, promosso dal Centro Socio Culturale Ferro di Cavallo.

L’evento, intitolato “Mettiamo radici”, ha visto la partecipazione entusiasta di alunne, alunni, insegnanti e rappresentanti istituzionali. Presente l’Assessore all’Ambiente, Aree verdi e Transizione ecologica del Comune di Perugia, David Grohmann, e la giornalista ed esperta di tradizioni agroalimentari, Rita Boini, figure chiave nel percorso di valorizzazione del territorio come spazio educativo.

Il cuore dell’iniziativa è stata la messa a dimora di 10 piante da frutto nelle aree verdi di pertinenza dell’Istituto, realizzando un vero e proprio frutteto didattico. Le piante, acquisite grazie a un precedente progetto europeo, sono state “adottate” dalle classi, che ne hanno curato ogni fase di conoscenza e accoglienza.

Ogni classe ha scelto un nome per il proprio albero: ciliegio “Cilli”, melo “Mira”, noce “Nocino”, albicocco “Coco”, cachi “Belcachi”, prugno “Violetto”, melograno “Giosuè”, pesco “Velvet”, pero “Calipero” e mandorlo “Orlando”. Per suggellare questo legame, gli alunni hanno realizzato dei veri e propri “passaporti” delle piante, documenti simbolici che l’Assessore Grohmann ha firmato, conferendo ufficialmente la “cittadinanza” ai nuovi alberi all’interno della comunità scolastica. Su ogni pianta è stata poi apposta una targhetta identificativa, frutto delle ricerche e delle curiosità scoperte dai bambini.

Momento di profonda emozione e alto valore simbolico è stata la piantumazione di un olivo proveniente dal Centro per la Pace di Assisi, donato da Rita Boini all’amministrazione e ora affidato alle cure della scuola. Un gesto che intreccia la cura per l’ambiente con la promozione della pace, valori espressi anche attraverso letture, animazioni e canzoni preparate dagli stessi alunni.

A dare voce all’entusiasmo e alla consapevolezza dei più piccoli è stato il messaggio che gli stessi alunni hanno voluto rivolgere ai presenti, promettendo di diventare “i piccoli custodi del pianeta Terra” e ricordando che ogni albero piantato oggi rappresenta “un dono al futuro”, che crescerà piano piano, anno dopo anno, proprio come loro.

Nel suo intervento, l’Assessore David Grohmann ha voluto ricordare l’importanza e il senso profondo di iniziative come questa, sottolineando come la cura dell’ambiente rappresenti un investimento sul futuro delle nuove generazioni e un fondamentale esercizio di cittadinanza attiva. Ha inoltre ringraziato la scuola, gli alunni e tutti i partner coinvolti per l’impegno dimostrato nel trasformare uno spazio comune in un luogo di educazione, bellezza e condivisione per l’intera comunità.

A conclusione della mattinata, l’Assessore Grohmann e Rita Boini hanno ricevuto in dono dalla scuola due piantine di quercia, ulteriore simbolo di radicamento e crescita.

L’evento “Mettiamo radici” segna un passo concreto nel percorso del Patto di collaborazione per il verde, dimostrando come l’educazione ambientale e la partecipazione possano trasformare gli spazi urbani in luoghi di comunità, crescita e bellezza condivisa.