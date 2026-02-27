Umbria, fondi per la viabilità, 225mila euro per la Strada Paladina

Nell’ambito della programmazione regionale per il miglioramento della sicurezza stradale e la tutela delle infrastrutture viarie, la Regione Umbria ha assegnato al Comune di Monteleone d’Orvieto un finanziamento di 225 mila euro destinato alla messa in sicurezza della Strada Comunale Paladina, arteria strategica di collegamento tra il capoluogo e la viabilità provinciale e statale.

Il contributo è stato formalizzato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1096/2025, cui è seguita la Determinazione dirigenziale di impegno n. 12145/2025, nell’ambito delle risorse stanziate dalla legge 145/2018. Un iter amministrativo che consente di trasformare la programmazione in interventi concreti a beneficio dei territori.

La Strada Paladina rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la comunità locale: collega il centro abitato alla S.S. 71 e alla S.P. 54 Fondovalle, garantendo l’accesso alle aree rurali, alle attività agricole e assicurando un collegamento essenziale anche per i mezzi di soccorso. Negli ultimi anni il tracciato ha evidenziato criticità legate al deterioramento del manto stradale, rendendo necessario un intervento strutturale.

Le risorse stanziate permetteranno il consolidamento del piano viabile, il ripristino delle banchine, il miglioramento del sistema di drenaggio e l’adeguamento della segnaletica, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza per automobilisti, ciclisti e mezzi agricoli.

“Si tratta di un investimento mirato e significativo per un territorio che ha bisogno di infrastrutture sicure ed efficienti”, dichiara l’assessore regionale alle Francesco De Rebotti. “Garantire la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade comunali significa tutelare l’incolumità delle persone, sostenere le attività economiche e rafforzare la qualità della vita nelle aree interne. La Regione continua a dimostrare attenzione concreta verso i piccoli Comuni, riconoscendone il valore strategico per la coesione e lo sviluppo dell’Umbria”.

Soddisfazione viene espressa anche dall’amministrazione comunale. “Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per la nostra comunità – afferma il sindaco di Monteleone d’Orvieto Paolo Garofani – perché consente di intervenire su un’arteria fondamentale per i collegamenti del territorio e per le nostre attività agricole. È il frutto di un dialogo costante con la Regione e di un lavoro condiviso che oggi si traduce in un’opportunità concreta per migliorare la sicurezza e la funzionalità della nostra viabilità”.

Nei prossimi mesi il progetto esecutivo entrerà nella fase operativa, con l’obiettivo di procedere all’affidamento dei lavori secondo il cronoprogramma definito. L’intervento si inserisce nella più ampia strategia regionale di sostegno ai piccoli Comuni e alle aree interne, dove la qualità delle infrastrutture rappresenta un elemento decisivo per contrastare lo spopolamento e promuovere uno sviluppo equilibrato del territorio.