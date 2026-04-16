Spello festeggia il secolo di Elsa Palmieri: un traguardo straordinario per l’intera comunità

Spello, 16 aprile 2026– La comunità di Spello si è stretta con affetto attorno alla signora Elsa Palmieri, conosciuta da tutti con il nome di Ezia, che nei giorni scorsi ha tagliato il prestigioso traguardo dei cento anni. La signora Elsa ha celebrato questo momento speciale circondata dall’amore della figlia Claudia Petrucci e delle nipoti Benedetta e Carolina Boco. A porgere gli auguri a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza è stato il sindaco Moreno Landrini, il quale, durante l’incontro, ha ricordato come “la signora Elsa rappresenti un dono per tutti noi: cent’anni di vita sono cent’anni di storia che appartengono all’intera comunità di Spello”. Alla festa hanno preso parte anche parenti e amici che, con il loro calore e la loro presenza affettuosa, hanno reso la giornata ancora più speciale. Spello rinnova i più sentiti auguri per questo eccezionale compleanno.